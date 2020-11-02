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擄殺案扯出「沒開三聯單」爭議！網憶被搶報案...警敷衍：找里長

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▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

馬國女大生命案震驚社會，不僅總統公開致歉，牽動5位高階警官異動，同時警方不積極作為、甚至吃案等爭議，更激起一陣輿論。一名網友就發文直指，多年前姊姊遭搶報案，承辦員警卻消極以對，最後甚至以掛失作結，對比某高官夫人被搶，隔天立刻宣布破案，他不禁覺得諷刺。

網友深夜在「爆怨2公社」感嘆，因為這次長榮女大生遭擄殺一案，牽扯到警方是否吃案等爭議，讓他想起16年前的扯事，當時姊姊在超商領完錢被飛車搶劫，於是立刻帶著他走到對街警局報案。

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還原當天情況，他表示，服務台有個員警低頭在寫文件，其他5、6個警察都圍在旁邊的茶几泡茶、聊天，「我姊姊走到服務台，表明剛剛在對街被搶要報警，警方聽完我姊的敘述，要她自行先去超商、或先找里長調監視器，確認有沒有拍到搶匪車牌，不然他們抓不到人。

聞言，姊姊瞬間傻眼，直言這應該是警方的工作，況且包包裡有證件、金融卡等重要物品，不見真的很麻煩，後來承辦員警說什麼也不肯給三聯單，只願意備案處理，盧到最後還敷衍地說，「不然我幫妳證件掛失嘛！」由於當時姊姊年僅20歲，不太懂也覺得麻煩，所以還是傻傻地妥協了。

▲▼警察,警方（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他直言，「認真的警察很多，但是混的也不少，報案一定拿到三聯單才算立案，不要被我們會加強巡邏或幫你備案的話術騙了，如果遇到相關問題立刻投訴不用客氣。順便一提，過幾年某高官夫人一樣被搶，結果隔一天宣告破案。」

文章引起廣大網友共鳴，不少人直呼，「台南安平被搓掉經驗+1，記得當時大一」、「以前機車被偷，去派出所報案，警察也只說會處理...什麼單也沒給，回家還被海扁一頓，被家人誤解我變賣自己機車」、「就像前陣子娃娃機也有某個事件，小偷偷了一個多月，上新聞後隔天馬上抓到」、「我媽也是，她被搶了兩次都不了了之」、「以前在南部讀書的時候，東西被偷警察還不給報案，跟我說亂報案會被告」。

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