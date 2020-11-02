雲林監獄自主監外作業每日契約20人　幫受刑人自立復歸

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農業委員會為改善農村人力老化問題，積極輔導青年返鄉從農，西螺漢光果菜生產合作社11月2日與百位青農進漢光簽約簽約儀式，法務部矯正署暨所屬雲林監獄受邀參與；法務部矯正署積極推動所屬矯正機關收容人自主監外作業，將人力資源挹注到各在地的勞動人力需求，讓受刑人可即時回饋社會。

▲雲林監獄於2019年底與西螺漢光果菜生產合作社接洽合作，引進該監「自主監外作業」勞動人力，每天固定契約人數維持在10-20人間，目前累積出工已達2507人次。（圖／記者蔡佩旻攝）

矯正署署長黃俊棠指出，充分運用國家刑事矯正資源創新與突破，展現矯正工作多元風貌，其中擴大推動受刑人自主監外作業為重點績效項目，今年度更加快推動腳步，預達1200人之目標值，協助受刑人復歸社會，提高就業可近性，俾利儘早復歸家庭，獲得受刑人家屬熱烈迴響，深獲社會各界好評。

雲林監獄典獄長林憲銘表示，雲林縣是農業人力需求度高，於2019年底與西螺漢光果菜生產合作社接洽合作，獲得理事主席廖丁川大力支持，引進該監「自主監外作業」勞動人力，每天固定契約人數維持在10-20人間，目前累積出工已達2507人次，給付收容人工資亦達263萬9036元，有效解決農業缺工問題。

法務部矯正署積極推動所屬矯正機關收容人自主監外作業，尤其積極配合農委會的農業缺工2.0政策與雲林縣各鄉鎮農會展開合作，讓收容人有效投入農忙人力需求，除協助受刑人建立信心，於出監前妥善做好職涯規劃，更能即時回饋社會，讓政府治理能力、產業人力需求及受刑人自立復歸等三方面達到整合的最大成效。

▲矯正署署長黃俊棠（右）、雲林監獄典獄長林憲銘（左）上午前往西螺漢光果菜生產合作社，探視收容人自主監外作業，為十多名人員加油打氣。（圖／記者蔡佩旻攝）



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