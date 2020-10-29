國台辦評江蘇台商檢測烏龍　陸委會：不應藉機政治口水

▲日前一位在江蘇工作的台籍員工返台遇到檢測錯置烏龍。圖為機場入境檢疫現場。（示意圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北報導

日前在江蘇工作的台籍員工返台「被確診」，挑起兩岸防疫敏感神經，大陸國台辦發言人朱鳳蓮甚至直言「台灣在病例確診上出現問題，不是第一次」。對此，陸委會發言人邱垂正29日強調，台灣秉持科學嚴謹原則防疫，成績有目共睹，籲陸方不應藉機再做政治口水操作。

邱垂正首先提到，台灣行防疫成效有目共睹，尤其對於疫情資訊，一向是清楚、透明，主動對外說明，反觀中國大陸自疫情爆發以來，國際社會普遍認為陸方封鎖資訊、禁止民眾示警，導致疫情擴散蔓延。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月29日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說，目前國際疫情仍極為嚴峻，大陸迄今仍持續傳出本土感染案例，呼籲陸方應戒慎防疫，並與各方積極合作，也能透明公開疫情，不應藉機再做政治口水操作。

值得注意的，朱鳳蓮除在答詢時提到，台灣此次對江蘇台籍員工錯誤確診，造成他的困擾傷害，也讓昆山市耗費大量人力物力，連夜進行2000人次的核酸檢測和環境消殺處置，認為台灣防疫機構還應該向當事人說聲一句「對不起」外，也重提今年2月3日，一名台人從武漢返回台灣，被檢驗確診後，台灣防疫機構未回應武漢市台辦的質疑，直說「台灣在病例確診上出現問題，不是第一次，希望有關方面引以為戒，才是疫情防控的應有之道。」

邱垂正指出，有關今天國台辦重提武漢包機確診病例，中央流行疫情指揮中心曾多次重申，這是科學檢驗的明確事實，陸方再度藉口批評，「不值得我們回應。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

友達昆山廠一位台籍員工11日返台入境時，主動通報有咳嗽、流鼻水等症狀，但無發燒，在機場即時採檢後，檢驗結果為陽性，隨即進行隔離觀察，不過，該員工就醫後採檢3次均為陰性，也引起外界好奇，指揮中心也曾因該案例「很不尋常」特別注意。



經調查發現，該員工檢體是用到法國返台男（案536）檢體，因此，指揮中心後續表示，會將該案號移除，並通報IHR。指揮官陳時中28日提到，已於案530進行溝通，對方也能接受該情況，也會進行流程檢討，將對新冠病毒檢驗網將建置進一步防錯機制。

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