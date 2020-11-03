南韓恐爆禽流感！鴨農陸續驗出「高病原性」病毒...連爆8隻病死鴨

▲近期南韓家農、野生鳥類陸續被測出高病原性的禽流感病毒。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來各種病毒疫情席捲全球，南韓也不例外，除了先前的非洲豬瘟、新冠肺炎（COVID-19），最近又有禽流感疑似病例出現，全羅北道有高達8隻小鴨因病暴斃，鴨農通報當局檢驗。然而早在10月下旬，當局在忠清南道野生鳥類的糞便中，檢測出H5N8高病原性禽流感病毒。

根據《韓聯社》報導，南韓農林畜產食品部指出，全羅北道高敞郡一處飼養1萬5千隻食用鴨的鴨農向動物衛生實驗所通報，近期出現連續8隻小鴨病死的現象，目前防疫當局已派人前往現場採取檢體，送往實驗所進行精密分析。

不過早在10月25日，農林畜產食品部便表示，於該月21日從忠清南道天安市的野生禽鳥糞便中，檢測出H5N8，而距離上一次驗出禽流感病毒已是2年以前。

2018年2月1日，忠清南道牙山市曲橋川驗出H5N6，同年3月於忠清南道牙山市的家禽農場，驗出最後一例禽流感病毒。

農林畜產食品部在2日發表的資料報告中表示，從近期趨向分析，在野生鳥類被檢出高病原性禽流感病毒的20天以後，家禽農場也發生禽鳥暴斃、驗出禽流感病毒，由於近期是候鳥遷移季節，因此需高度重視禽鳥防疫。

另外，南韓國內所檢驗出的H5N8，被證實與近期日本、荷蘭、以色列所檢測出的病毒為同一類型。

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