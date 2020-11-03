美日印澳「馬拉巴爾」四國軍演　美國大選投票日舉行！

▲美國海軍驅逐艦「馬侃號」等軍艦，將參加「馬拉巴爾-2020軍演」（Malabar-2020）。（圖／視覺中國CFP）



記者林彥臣／綜合報導

由印度所召集的美日印澳的「馬拉巴爾-2020軍演」（Malabar-2020）選定於11月3日也就是與美國總統大選同一天，在孟加拉灣海域開始操演，並且會分成兩階段進行，參與軍演的海軍代表了印太地區四個民主國家，回應中國影響該地區軍事與政治平衡的行為。

根據新德里電視台（NDTV）報導，第一階段從11月3日至11月6日在孟加拉灣的維沙卡帕特南（Visakhapatnam）外海進行，第二階段預期回在11月中旬，在阿拉伯海舉行。

印度《金融快報》（Financial Express）報導指出，印度海軍將派遣「什瓦利克」號巡防艦（Shivalik-class frigate）、「蘭維賈伊」號驅逐艦（INS Ranvijay, D55）、「沙克蒂」號補給艦（INS Shakti A57）、「蘇坎亞」級巡邏艦（Sukanya-class patrol vessel）、「辛胡拉吉」號（Sinhuraj）柴電動力潛艦參加演習。

美國海軍「馬侃」號驅逐艦（USS John S. McCain DDG-56），日本「大波」號驅逐艦大波（おおなみ，DD-111）和澳洲海軍「巴拉瑞特號」巡防艦（HMAS Ballarat , FFH 155）也將參加演習。美國給印度出售的最新P-8I反潛機也將參加演習。同時，「都尼爾」（Dornier）巡邏機以及艦載直升機和「鷹」AJT（Hawk AJT）教練機也將執行訓練任務。

由於考慮到疫情的關係，軍演的內容僅限於海上的「非接觸性」演訓項目，展示友軍之間的協同作戰能力，包括水面、反潛、防空作戰、跨甲板起降（cross deck flying）等項目。

►雙11狂歡購物節！「理膚寶水B5全面修護霜」限時下殺788元！