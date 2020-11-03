只因為爽才性侵殺人！華城案兇嫌坦承殺14人、性侵34人：警察超蠢

▲華城連續性侵殺人案兇嫌李春在，前往法院接受聆訊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

馬來西亞籍長榮女大生返家途中，由於路途偏僻昏暗，遭我國男子梁育誌性侵殘殺棄屍，引各界關注。而震驚南韓社會、遲至34年後才宣告結案的「華城連續性侵殺人案」，兇嫌李春在（이춘재）於昨（2）日出席法院聆訊，首先坦承在意念驅使下殺害14名女子、性侵34名女性，並低頭向第8起案件被誣陷入獄的尹某道歉，同時表示曾於獄中觀看改編犯案過程的電影《殺人回憶》，嘲笑當時警方辦案不力。

華城案中受害的女子，大都是夜歸途中，由於鄉間田也未裝設路燈，且當時沒有監視器，才慘遭李春在趁機性侵殺害，與馬籍長榮女大生受害過程如出一轍！

根據《韓聯社》報導，目前因1994年在清州姦殺小姨子而入獄的李春在，22日穿著藍綠色囚服、掛著白色名牌、戴著口罩進入水原地方法院，以檢方與辯護律師證人的身分出席刑事12部法官朴正濟（박정제）所主持的重審華城第8起案件的第9次聆訊。數十年牢獄生活雖讓李春在臉上長滿皺紋，但其細長的眼眉，與數十年前被害者所指認的犯人外貌特徵極為相似。

法官問道，「難道你不知道死者家屬事後身心承受極大煎熬嗎？」；對此李春在坦言完全不知情、也沒想過。

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▲兇嫌李春在。（圖／翻攝自나무위키）

對於法官問道為何性侵殺人，李春在則表示，「現在回想起來，我也不知道那時候為什麼會這樣，因為犯案前並沒有特別計畫、準備，所以我想那時候應該是照著當時的情況與心境來殺人的吧！雖然犯案後我曾經認知到我犯錯了，但轉眼之間，我就又遺忘了，所以又開始犯案。」

當法官問及犯案時的心境時，李春在答道，「現在回想起來好像有一點爽快，不過對於我曾犯下的事情，我覺得沒必要特別提起它，甚至我覺得好像是從哪裡聽來的故事，或是陳述別人所犯下的案件。」

李春在坦言曾在獄中觀看導演奉俊昊以其犯案經歷翻拍的電影《殺人回憶》，「就純粹是一部電影，沒有什麼特別的感覺。」

南韓華城連續殺人案、以及近來我國長榮女大生遭性侵殺案中，警方皆被社會質疑辦案不力，且未善盡防治犯罪職責。對此李春在表示，「我也不理解為何當初我沒被抓，雖然接受幾次訊問，卻沒被警方納入調查對象名單內。警方的辦案態度，讓我覺得就好像只是為了做給別人看的而已。」

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▲警方曾在稻草人寫下「四肢腐爛而死」，逼兇嫌出面認罪。（圖／翻攝自韓網）

據悉，於釜山監獄服刑的李春在，1980年代在京畿道華城郡（市）與水原市一帶共殺害12人，以及在忠清北道清州市於1991年1月殺害女高中生、1991年3月殺害家庭主婦。

其中，1989年7月於華城郡（市）台安邑放學途中失蹤的國小金姓女童，遇害時年僅8歲，至今屍體仍未被找出，因此該案被歸類為失蹤案件，李春在也向警方坦言失蹤的金姓女童，就是被自己殺害的。

被害者囊括小學生、女高中生、家庭主婦、甚至高齡老嫗，被害年齡從7歲至70多歲。「華城連續性侵殺人案」曾被知名導演奉俊昊翻拍電影《殺人回憶》，同時也是韓劇《信號Signal》的題材。

至於其中的第8起案件，為1988年9月16日上午6時30分，被母親發現死於華城郡台安邑住處房內的14歲少女朴相熙（박상희），死因為勒斃、且體內被發現有性侵痕跡，當時少女性器官測出的體毛上殘留汰元素，警方判定為附近焊接工人所犯案，隔年逮捕當時年僅22歲的尹城汝（윤성여，音譯），將之定調為模仿犯罪，尹某因此入獄20年，直到近年物證上偵測出李春在的DNA，才使李春在全盤托出，法院同意重審第8起案件。

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