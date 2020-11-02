駐美代表處轉貼川普妻推文　吳釗燮：已經刪掉了啊！

記者楊蕓／台北報導

針對駐美國代表處推特「誤觸」轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）助選的推文，代表處發現後已即時刪除。國民黨立委洪孟楷2日在立法院質詢時，質疑外交部螺絲鬆了，外交部長吳釗燮雖不斷重申「已經刪掉了啊！」但洪孟楷仍直呼「你說是誤觸，阿今天還好他不是管飛彈…」。

▲外交部長吳釗燮答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會2日邀請外交部部長報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時，對於駐美代表處推特轉貼助選川普文一事，質疑外交部是否螺絲鬆了，吳釗燮回答「很快就刪掉了……」

洪孟楷接著詢問責任歸屬，質問吳釗燮駐美代表蕭美琴是否應負責？誰給小編權限轉貼？吳釗燮仍不斷重申，該文轉貼錯誤，發現後馬上刪掉，甚至一度不耐煩回應「啊已經刪掉了啊！」

不過，洪孟楷似乎仍相當不滿意吳釗燮的回答，直呼「你說是誤觸，阿今天還好他不是管飛彈，飛彈發出去……誤觸啊，重點是誰給他權限，代表外交部螺絲有問題、決策機制有問題，怎會轉貼他國選舉事務，尤其是全世界都關注的焦點，你剛又說台灣從以前到現在都跟兩黨平行友好，顯然不是這麼回事啊，這很恐怖！」

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