土耳其總統下架我國旗推文　吳釗燮：任何協助不會因中國打壓而退縮

記者楊蕓／台北報導

針對土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）推文感謝我國關心土國伊茲米爾地震災情後，移除相關貼文及我國國旗貼圖，經駐土耳其代表處情資掌握，是因為中國干擾和壓力而刪文。對此，外交部長吳釗燮2日受訪時對此事表達遺憾並對中國加以譴責，也強調台灣以人道立國，「任何需要協助的，不會因為中國打壓而退縮。」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

土耳其總統埃爾多安1日在官方推特，發文感謝包括我國在內的友好國家及國際組織，對土國伊茲米爾地區震災的祝福及支持，隨後卻移除標示我國國旗的相關貼文事，外交部對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾。對此，根據我駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國大陸政府的施壓而刪除貼文。

對此，吳釗燮表示，我方駐土耳其代表掌握，是因為中國干擾和壓力，對於中國這種作為，在沒有政治意涵的人道事情上，中國都要干擾、打壓，我們表達遺憾也對中國加以譴責。

吳釗燮強調，台灣以人道立國，任何需要協助的，不會因為中國打壓而退縮，在土耳其、菲律賓、越南等國，只要是需要協助的，台灣都會伸出援手、都會協助。

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