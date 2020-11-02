美國大選挺共和黨？　吳釗燮：外交部的傳統是與兩黨平行交往

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選即將在台灣時間11月4日登場，總統蔡英文昨召開國安會議，強調爭取美國「跨黨派」對台支持。外交部長吳釗燮2日受訪時再次強調，外交部的傳統就是與共和黨、民主黨兩邊平行交往，不管選舉結果如何，都會持續與美國維持良好關係。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會2日邀請外交部部長報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，駐美代表處、外交部對於美國選舉狀況都在掌握當中，不管選舉結果怎樣，都會持續跟美國維持非常良好的關係，無庸置疑。

對於外界認為台灣較支持共和黨的印象，吳釗燮表示，這種刻板印象錯的，外交部的傳統就是與共和黨、民主黨兩邊平行交往，都維持很好的關係，在國會方面受到兩黨支持，不管哪個法案通過，都是以絕大多數議員無異議通過，「我們受到跨黨派的支持，不會因為有人有刻板印象，而去改變外交部的長遠以來的作法。」

吳釗燮表示，召開國安會議是要關注美國總統大選，這只是其中一部分，美國大選後會有一段時間的交接期，主要決策者才會完全就位，所有外交國安單位，都要關注兩岸的動向，對兩岸可能發生的事情做好準備。

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