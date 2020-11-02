小編「誤觸」轉貼川普妻貼文　藍委轟吳釗燮：好險飛彈不是給你們管

記者徐政璿／台北報導

美國總統大選11月3日舉行，《華盛頓郵報》卻指稱台灣政府在對美國事務上疑似偏重共和黨，我駐美國代表處曾在官方推特上轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為現任總統川普助選的推文。對此，外交部則解釋，駐處轉的此篇推文是「誤觸」，發現後已刪除。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

駐美國代表處推特帳號一般都是轉貼總統蔡英文或是外交部的推特貼文，日前卻轉貼一篇梅蘭妮亞（Melania Trump）為川普助選的貼文，外界議論紛紛蔡英文政府是否已經「押寶川普」。

立法院邀請外交部長吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。針對駐美代表處小編「誤觸」轉貼梅蘭妮亞（Melania Trump）的推文，吳釗燮在回應國民黨立委洪孟楷質詢時表示，「我們發現馬上刪掉，已經刪掉了啊！」

不過，洪孟楷仍不滿吳釗燮的說法，他直嗆「你說是誤觸，今天還好他不是管飛彈，飛彈發出去…誤觸啊！」

吳釗燮則一臉不悅地說，有關各國外館轉貼當地新聞，通常都是小編在處理，發現這個事情已經刪掉了。

其他人也看了這些新聞...

► 瘦肉精使牛隻死亡率增加91% 果蠅攀爬能力受損

► 民眾黨發起「標萊豬」公民連署：籲民進黨勿犧牲國人換取政黨利益

► 新北營養午餐全面禁瘦肉精 侯友宜：嚴重違規不排除永不續約



►振興一下我們的美麗