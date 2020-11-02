土耳其遭北京施壓下架我國旗　外交部譴責：繼續提供人道救援

▲土耳其遭遇強震。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）推文感謝我國關心土國伊茲米爾地震災情後，移除相關貼文及我國國旗貼圖。外交部2日表示，我國不會因此卻步，將持續堅定向包括土耳其在內的國際社會提供即時的人道援助，展現台灣良善的力量。

土耳其總統埃爾多安1日在官方推特，發文感謝包括我國在內的友好國家及國際組織，對土國伊茲米爾地區震災的祝福及支持，隨後卻移除標示我國國旗的相關貼文事，外交部對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾。對此，根據我駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國大陸政府的施壓而刪除貼文。

外交部表示，土國伊茲米爾傳出地震災情後，我國於第一時間向土國政府及人民丶表示關切慰問，是出於人饑己饑，人溺己溺的國際人道關懷精神，卻遭大陸無理打壓，外交部表示譴責，但我國不會因此卻步，將持續堅定向包括土耳其在內的國際社會提供即時的人道援助，展現台灣良善的力量。

其他人也看了這些...

►大陸撤告！ 斐濟承諾派人協助我外館未來活動

►外交部：已向斐濟完成報案程序 北京動粗還說謊

►駐斐濟人員被毆打隔11天才發聲譴責 蘇貞昌揭台灣真實外交困境



更多熱門新聞...

►總統府：大陸「戰狼外交」失敗也失序 外交部已備好提告前準備

►陸戰狼外交斐濟駐外遭毆傷 黃暐瀚曝「2疑點」：真相透著貓膩

►陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會動粗 斐濟台商還原衝突現場

►振興一下我們的美麗

