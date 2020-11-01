台灣國旗「被消失」？土耳其總統發文感謝台灣　3hrs後刪除重PO

▲台灣國旗消失在艾爾段的新貼文中。（圖／翻攝自艾爾段推特）

記者楊庭蒝／綜合報導

愛琴海30日發生規模7.0強震，重創土耳其第3大城伊士麥，目前統計已有53人死亡、超過900人受傷。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）31日晚間發布推文，感謝包括台灣在內的15個友好國家及國際組織支持。不過有網友發現，艾爾段在發文3小時過後緊急刪文，並在新的推文中新增感謝名單，但台灣國旗卻已消失其中。

艾爾段於視察完伊士麥後，在推特上感謝所有友好國家和國際組織在伊茲米爾地震之後表達的祝福和支持，貼文中貼出各國國旗和國際組織會旗，其中也包含台灣國旗。

▲台灣國旗原本位於艾爾段署名正上方。（圖／翻攝自艾爾段推特）

對此，總統蔡英文31日在推特帳號以英文推文指出：「我向所有受到地震影響的土耳其與希臘人民表達誠摯的關懷。台灣人民關切你們，我們政府準備好提供幫助」。我國外交部也在1日分享艾爾段貼文並表示，感謝艾爾段的致謝和認可，作為國際社會負責任一員，台灣願意在他國有需要的時候適時幫忙，「 Yes!Taiwan can help」。

不過，有網友發現，艾爾段的貼文在3個小時後緊急刪除˙，取而代之的新貼文中，張貼了更多感謝的國家，當中包含原貼文內沒有的中國國旗，但舊貼文當中原有的台灣國旗，卻不在新貼文的感謝名單當中。

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