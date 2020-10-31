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周一變天！北東有雨低溫20度↓　輕颱閃電能量被吸光變「散電」

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記者李宜秦／台北報導

周末天氣穩定，各地都是多雲到晴天氣型態。中央氣象局表示，周一下半天將有一波東北風增強，屆時基隆北海岸、大台北山區、東半部都有雨，早晚低溫也略降至20度，空曠地區可能有17度低溫。另外海面上目前有雙颱共舞，其中輕颱「閃電」路徑不確定性高，受到強颱「天鵝」影響，增強空間有限，但周五仍會為東部帶來水氣。

▲▼海面上有雙颱共舞。（圖／氣象局提供）

▲台灣附近海面上衛星雲圖。（圖／氣象局提供）

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氣象局預報員顏增璽表示，周末天氣穩定、氣溫舒適，預測高溫北台灣約26到28度、中南部30度以上、東半部26到27度，僅東半部有零星降雨，其餘地區均是多雲到晴。而早晚低溫約19到22度，明日清晨較涼。

顏增璽指出，周一下半天起東北風增強，接連到周四期間水氣都偏多，大台北山區、東半部、恆春半島、基隆北海岸有雨勢，台北平地則可能飄雨，這波東北風強度與上一波差不多，不過水氣偏多，可能雨勢會較明顯。

▲▼海面上有雙颱共舞。（圖／氣象局提供）

▲▼海面上有雙颱共舞，左為天鵝、右為閃電。（圖／氣象局提供）

▲▼海面上有雙颱共舞。（圖／氣象局提供）

周一後受到東北風影響，各地氣溫略降，高溫部分北台灣約23到25度、中南部30度以上、東半部25到26度，而各地早晚低溫約20到22度，空曠地區可能有17到18度低溫。

顏增璽表示，周四後天氣與颱風較有關，海面上有強颱「天鵝」、輕颱「閃電」共舞，天鵝目前位於鵝鑾鼻東南方海面1100公里，未來將往呂宋島移動，進入南海，對台無影響，僅基隆北海岸、西南部、東半部、恆春半島有長浪。

▲▼閃電颱風路徑變數大。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲▼閃電颱風路徑變數大。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲▼閃電颱風路徑變數大。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲▼閃電颱風路徑變數大。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲▼閃電颱風路徑變數大。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

閃電則是強度偏弱，目前位於鵝鑾鼻東南方海面2000公里，預計周一、二進入菲律賓東方海面，之後的路徑分歧較大，未來2、3天才會比較明朗。且由於閃電與天鵝距離太近，海面上的能量幾乎都被天鵝吸走，因此閃電增強空間有限，可能會保持輕颱之姿繼續前進。

顏增璽指出，閃電路徑不確定性高，不過周五、六都會為東半部帶來水氣，若天鵝走遠一點，閃電順利增強，同時接近巴士海峽靠近台灣，對台灣影響就會較大，也有較小機會往北撞進台灣，但因為台灣北方有冷空氣，閃電若偏北移動，強度也不會太強，水氣恐難爬過山為西半部帶來雨勢。

▲閃電颱風發展速度不如預期。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲閃電颱風發展速度不如預期。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，閃電發展速度不如預期，由於颱風處在風切較強的環境，以及它東北側(風切上游)有乾空氣，導致閃電颱風的對流不僅不強，而且很鬆散，猶如一盤散沙，短時間內難以增強。

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