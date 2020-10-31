女大生遇害！「路燈秒全亮」警車大陣仗巡邏　網：最好整年都這樣

記者趙蔡州／綜合報導

24歲馬來西亞鍾姓女學生28日遭梁姓男子性侵殺害，外界把矛頭指向事件地點「台鐵便道」，因為沒有路燈才會釀成悲劇。消息傳出後，有當地居民發現，便道兩側的路燈全開，警方也大陣仗出動大輛警車巡邏，但仍有網友不滿說，「最好可以每天都這樣繞」，「頭痛醫頭，腳痛醫腳。」

▲長榮女大生遇害，台鐵「黑暗便道」燈全亮了。（合成圖／記者林悅翻攝、翻攝Dcard）

鍾女28日遭人殺害，許多居民、學生砲轟，事發地點是台鐵的某處便道，該處時常路燈不亮，導致整條路漆黑一片，相當危險，又被稱為「黑暗便道」。而在鍾女遇害後2天，事發地點的路燈通通亮了，警方也派出多輛警車巡邏、擴大設置臨檢站提高見警率。

▲台南警方出動大量警車巡邏。（圖／東森新聞）

不過仍有民眾質疑，「積極作為」是否太慢了，原因是其實9月30日就曾經有女學生受害，遭梁男從背後突襲，差一點就要被擄走，當時報警後卻沒有立刻成案，隔日又向長榮大學校方通報該事件，但學校卻沒有在期限內向到教育部校安通報系統通報，應該要檢討相關處理程序與疏失情況。

▲網友看法。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友在批踢踢表示，「你最好到明年底，都給我每天這樣繞」、「司法改革比較重要啦」、「犯罪不會有嚴懲，根本不會有嚇阻效果」、「全部都給我演起來」、「過一個禮拜就冷卻了，就可以回家好好睡覺」、「火力展示嗎」、「最扯的是第一個受害者報案還被當惡作劇」、「每天派巡邏就夠了，偏偏要開這麼多輛作秀。」

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