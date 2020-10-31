疑又見GBS！婦打流感疫苗後四肢發麻+味覺喪失　醫籲採檢新冠肺炎

文／中央社記者張茗喧

台中、基隆有2人接種流感疫苗後出現疑似格林巴利症候群症狀，個案與疫苗關係還未釐清，就有醫師提出警告，國際已知有19例新冠肺炎個案與格林巴利症候群有關，應儘速採檢。

▲基隆婦打流感疫苗，9天後住進加護病房。（圖／記者郭世賢翻攝）

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流感疫苗安全性引發全民關注，不良反應事件通報暴增，繼台中一名男子接種流感疫苗後出現神經病變症狀，疑似為「格林巴利症候群」（GBS），基隆今天也有名女子接種疫苗後出現四肢突然發麻且有味覺喪失症狀，與流感疫苗關聯性仍有待釐清。

台灣感染症醫學會理事長黃立民今天接受媒體訪問時表示，歐洲早已發現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）與格林巴利症候群有關，已知至少有19例新冠肺炎確診個案出現格林巴利症候群症狀，並在脊髓液中找到新冠肺炎病毒，顯示兩者同時出現「並不罕見」。

▲感染科專家黃立民。（圖／記者趙于婷攝）

黃立民說，格林巴利症候群危險因子很多元， 各種細菌、病毒都有可能，其次才是疫苗，但根據目前研究，接種疫苗導致的格林巴利症候群，大多發生在接種後2到6週，反觀台灣出現的2例疫苗不良反應個案，距離接種疫苗都不到2週，尤其基隆女子又出現味覺異常，在秋冬到來之際，當然要懷疑是新冠肺炎，「查一下不吃虧」。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，味覺喪失不是專屬於新冠肺炎的症狀，且很多病毒都會造成格林巴利症候群，若指揮中心認為有需要，專家小組就會啟動討論。

指揮中心發言人莊人祥則表示，由於很多病毒感染都可能造成味覺喪失，如無相關危險因子，不會特別採檢新冠肺炎，但醫院若有懷疑，可以自行決定是否採檢。