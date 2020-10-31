彩虹城市管樂團同志大遊行演奏經典7曲目　連6年傳遞各種愛

▲第18屆同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

第 18 屆台灣同志遊今（31日）下午盛大登場，截至目前人數突破13萬人，已連續6年到場參加表演的彩虹城市管樂團更是帶來7首曲目，為即將到來的晚會暖身，特別的是該樂團是以「LGBTQ」為主題的樂團，就是希望讓各種性取向的人們能聚集在一起，傳遞最平等的愛。

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彩虹城市管樂團指揮李健彰說，樂團參與人數包括工作人員大約50位左右，參與同志大遊行已經6年，樂團也是因為這個活動慢慢成長茁壯，是LGBTQ為主題的樂團，對於同志或各性取向友善的人都招募成樂手，參與同志遊行已經變成每年的例行活動。

▲▼2020同志大遊行，彩虹城市管樂團在市議會前演奏。（圖／記者陳詩璧攝）

李健彰表示，一開始大概10、20幾人，去年達到最高峰有百人，今年因為疫情及內部招募關係，大概五六十人左右，每年都會找定點演出以及走遊行一個顏色的路線，今年準備了7個曲目。

這次同志大遊行行主題為「成人之美」，對於「年齡倡議」主題，同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐表示，同婚通過後的社群工作還有很多，有青少年、老年，甚至是勞工很多權益仍需要整個社會一同推動多元共融與平等。而學生是教育的主體，若青少年的權益非自己所爭取的，就不算是自己的權益。

▲▼第18屆同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

十八歲公民權益推動聯盟副總召暨發言人張育萌則認為，台灣雖然是亞洲婚姻平權的燈塔，但現今只有 20 歲才能投票支持候選人，18歲要負責刑法權利與義務，卻無法全權負責民法的權利與義務，希望 18 歲的年輕人都能站出來維護自身權益，不要讓其他人決定了自己的人生。

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