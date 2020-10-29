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北市首件里長罷免案成立　士林區福安里12月12日辦投票

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▲▼北市士林區福安里第13屆里長謝文加罷免案宣告成立。（圖／台北市選委會提供）

▲北市士林區福安里第13屆里長謝文加罷免案宣告成立。（圖／台北市選委會提供）

記者袁茵／台北報導

台北市士林區福安里長謝文加被控阻擋社子島開發，因此被連署罷免。台北市選舉委員會審查後，29日認定連署人數超過法定連署人數，宣告罷免案成立，將於12月12日舉辦罷免投開票。

台北市選委會29日表示，依《公職人員選舉罷免法》第81條第1項、第83條第2項規定，里長罷免案之成立，應有原選舉區選舉人總數百分之十以上之選舉人連署，台北市士林區福安里第13屆里長選舉選舉人總數4179人，罷免案連署人數應達418人。

台北市選委會指出，台北市士林區福安里第13屆里長謝文加罷免 案，連署人數計674人，依法刪除人數209人，符合規定人數465人， 已超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立，12月12日舉辦投開票，12月15日公告罷免投票結果。

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