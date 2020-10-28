北市修自治條例要瘦肉精零檢出　民進黨議員集體缺席流會

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會國民黨團日前喊出瘦肉精0檢出，並提出「北市食安自治條例」修正草案，28日下午議會進行二讀闖關，但在民進黨及部分無黨籍議員聯合技術性杯葛下，再加上國民黨議員並未全數出席，最終因人數未達半數而無法進行討論，議長陳錦祥宣布散會，下週再議。

北市國民黨團針對含瘦肉精豬肉修訂食安自治條例第17條之1、之2案，擬令北市販售的豬肉及相關產製品不得驗出乙型受體素，違者處6萬以上、10萬以下罰鍰，今付北市議會二讀審議。但衛生福利部近日發函各縣市政府，明令「食安自治條例不得與中央法牴觸」，北市議會進入此案討論前，民進黨議員便全數離席。

針對民進黨技術性杯葛，國民黨團總召陳重文表示，過去民進黨罵國民黨為了反對法案全體離席，過去的國民黨就是現在的民進黨，甚至民進黨這次比國民黨更嚴重，利用議事規則與小技巧離席。他直言，民進黨議員是怕總統蔡英文的黨紀處分，所以集體退席讓議案審不下去，「我們國民黨籍跟無黨籍的議員，在下個禮拜三會甲動，捍衛台北市民的健康」。

民進黨黨團總召林世宗則說，這是屬於國民黨政治操作，所以民進黨團議員就沒有出席，條例是舊案且跟現行法規有所抵觸，那提出來是政治操作的考量大於實際，所以黨團幾乎就沒有出席。至於國民黨下週三將甲動，林則說，下禮拜三會在黨團討論以後，會有一個結論再向各位報告。

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