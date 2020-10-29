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10歲男童全裸蹲路邊收書包　被繼母怒吼閉嘴⋯哭喊「不要打了」

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記者袁茵／台北報導

北市一名國小3年級的10歲男童，疑似被父親長年施暴，9月還被民眾目擊，晚間全身光溜溜在路邊收書包，一旁繼母怒喊閉嘴。對此，台北市議員陳怡君29日表示，此案今年2月解除列管，結果又被拍到這樣的畫面，質疑家防中心如何說服外界有進行輔導？

陳怡君29日下午在台北市議會教育部門質詢時，請家防中心說明10歲男童疑受虐的案子，然而家防中心主任陳淑娟卻表示，議場答詢是公開場合，依照兒少法規定，案情沒辦法公開揭露。聽聞家防中心的回應，讓陳怡君質疑，難道質詢都不能質詢了嗎？此事已經發生1週，到底該名男童發生什麼事情？如果孩子有情緒失當，到底大人有無責任？

▲▼國小3年級男童疑受虐。（圖／台北市議員陳怡君提供）

▲國小3年級男童疑受虐。（圖／台北市議員陳怡君提供，以下皆同）

陳怡君播放一段1分鐘影片，只見男童的書包被丟在馬路上，使他一絲不掛地跑到馬路中間收拾書包，並且哭喊著「媽媽不要打」，而一旁繼母走過來怒喊「閉嘴啦！」

陳怡君表示，這是情緒失當嗎？她28日有去找孩童父親、繼母，對方說是孩子在演戲，但今天如果小朋友情緒失當，或是認為小孩子在演戲，大人不應該在旁邊喊閉嘴，也不該讓小孩全身不穿衣服在馬路旁邊哭，如果這麼冷漠說是小朋友自己情緒失當，才一個國小三年級學生，大人沒有責任嗎？

▲國小3年級男童疑受虐。（圖／台北市議員陳怡君提供）

家防中心表示，經過調查後，確定父母逾越合理管教，已加強親職教育能力。陳怡君痛批，這個案子已經追2年了，但是都沒有改善，這案子在107年9月開案，但當時市府只口頭告誡父母親說是違法的，並且於109年2月就認定沒問題，列管解除。

陳怡君提到，根據解除列管之後的資料，還有多次面訪、電訪，可見這狀況是大大小小狀況不斷，她親自看過家長給的證據，也是大大小小新傷舊傷不斷；且她也不懂這些面訪、電訪的月份次數邏輯，是有通報才去嗎？

陳怡君說，108年4、5、6月都有被通報的紀錄，最久僅隔4個月，且仍有黑數，代表小男童平均每個月就被這樣對待一次，大人應有所責任，不該只是做做行政流程而已。

陳怡君說，根據通報紀錄，108年4月10日，紅框顯示「本案經調查，案主（小男童）因為說謊，所以被父親持衣架責打，有輕微瘀傷」，但依照家長提供照片顯示，「我不曉得這是不是所謂輕傷？」

陳怡君向市府索資，從107年至109年孩童家暴案件通報統計表顯示，孩童受家暴通報數及人次逐年攀升，沒有任何下降的狀況，可見北市府在孩童受暴並未改善。

陳怡君進一步指出，有陳情家長表示，他曾於探訪男童時，因發現孩子身上有明顯傷痕，於是進一步詢問孩子是否疼痛？但男童回答「不痛。」這樣的回答令人擔憂，孩子可能犯了創傷症候群，不然就是習以為常。長久下來，在成長的過程當中，倘若孩子若能存活，也恐怕性格扭曲，呼籲社會局不要等到憾事發生再來檢討。

陳怡君要求，家扶中心未來訪視或電訪，家訪應要有照片佐證，電訪需錄音存證，通報紀錄需有雙方說明。並請衛生局協助孩童至醫院做身心評估檢查。她也請家扶中心思考，若原生家庭不適合教養，應研議長期安置、家庭寄養。

▲國小3年級男童疑受虐。（圖／台北市議員陳怡君提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。

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