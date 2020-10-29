北市推「外國同性伴侶紀念證書」　11月中旬開放申請





▲台北專屬「外國同性伴侶紀念證書」。（圖／台北市民政局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

第18屆台灣同志遊行將於31日登場，台北市日前推出一系列彩虹活動，29日再推出「外國同性伴侶紀念證書」，預計11月中旬開始受理申請，讓外國朋友們感受到台北多元、尊重、包容、友善的迷人氛圍。

台北市民政局表示，台灣作為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，為歡迎全球各地尤其亞洲地區的LGBTIQ+朋友到台北遊玩，並於台北獲得社群的認同感，在市議會今年召開的擁抱彩虹經濟座談會的建議下，民政局將推出「外國同性伴侶紀念證書」，預計自2020年11月中旬起開始受理申請。

關於怎麼申請「外國同性伴侶紀念證書」？台北市民政局表示，只要兩個外國朋友於專屬網站提出預約申請，預約日當天本人親至戶政事務所（第一階段開放信義區戶政事務所）即可領取精美的紀念證書，由台北市政府見證倆人彼此之間的愛情承諾，讓他們獲得在原屬國無法得到的歸屬感。

台北市民政局指出，今年因為疫情影響，外國遊客也許無法來台觀光，參與10月份台北最大盛會同志遊行，但仍歡迎在台居留的外國LGBTIQ+朋友前來申請「外國同性伴侶紀念證書」，也殷切期盼在疫情穩定後，更多的外國遊客可以來台北觀光，感受台北多元、尊重、包容、友善的迷人氛圍。

另外，台北市民政局也於中秋節前夕，推出「來！我跟你說—晚輩圖產生器」，希望讓世代溝通拉近距離。為呼應一年一度的台灣同志遊行，民政局新增應景的同志遊行版文案，只要31日同志遊行時，到民政局攤位走走，就可以領取台北版專屬彩虹旗，數量有限，發完為止。

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▼31日同志大遊行時到台北市民政局攤位走走，可拿到數量有限的彩虹旗。