萊豬搞到雞飛狗跳　黃珊珊批中央沒做好源頭管理、標示

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前發函各地方政府，指「瘦肉精0檢出」與中央法規牴觸須修正。台北市副市長黃珊珊表示，中央只要做好源頭管理和清楚標示，其實就可以減少民眾與地方政府的疑慮，但中央捨此不為，推給貿易障礙，要地方政府花費大筆人力、物力配合稽查與檢驗，到底有何意義？

總統蔡英文日前宣布將在明年元旦放寬含瘦肉精的美國牛肉、豬肉進口標準，面對各縣市以自治條例方式堅持「0檢出」，行政院近來發出公文，指地方自行修法0檢出將牴觸中央法規，要求明年1月1日前檢討修正。

黃珊珊說，含萊克多巴胺的豬肉進口，中央政府規定放寬動物用藥容許殘留量，美國、加拿大與澳洲、菲律賓都有豬肉進口到台灣，這幾個國家境內也都沒有禁止使用萊克多巴胺做為動物用藥，換言之，這次中央放寬動物用藥容許殘留量並不限定於美國豬，所以僅標示產地，可能造成消費者誤以為其他國家的豬肉沒有萊克多巴胺，會產生很大的爭議與誤會。

前幾天行政院發文給各地方政府，要求地方政府在明年1月1日以前要修正0檢出的自治條例條文，但是修改法律的權限在立法機關，行政機關只能依法行政，如果地方議會不修正內容，會有幾個法律上的爭議：

1.地方自治條例之規定比中央嚴格，是否當然無效？

2.地方自治條例通過後尚需報經行政院核定，未經核定無法施行，中央可能不予核定。

3.地方自治條例除非經中央機關宣告無效，否則仍為有效法律。

4.如地方自治條例與中央法規牴觸，僅台北市議會得提請釋憲案。

黃珊珊直言，這件事情已經弄到雞飛狗跳，中央只要做好源頭管理和清楚標示，其實就可以減少民眾與地方政府的疑慮，但中央捨此不為，推給貿易障礙，要地方政府花費大筆人力、物力配合稽查與檢驗，到底有何意義？