勇鷹高教機2026年完成交機　F-5系列戰機可望全數汰除

記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日上午發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍經搶救後宣告不治，空軍司令部原規畫於2019年全面汰除F-5E、F-5F，但根據國防部「國機國造6年計畫」報告顯示，新式的「勇鷹」高教機將於2021年11月進行小批量生產，2023年3月起開始量產，2026年6月才能完成66架交機工作。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經台東馬偕醫院急救，仍於上午9時27分宣告不告，這也是繼黑鷹直升機撞山、海軍陸戰隊膠舟翻覆、陸軍OH-58D直升機墜毀、M41A3戰車翻車之後，國軍今年第五度發生致命意外。

空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。民國63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

目前空軍志航基地為中華民國空軍第七飛行訓練聯隊駐紮地，也是中華民國空軍F-5E、F-5F（虎II式，Tiger II）機隊唯一進駐基地，因此志航基地又有「老虎之家」的別稱。

▲F-5E戰鬥機。（示意圖／翻攝自王定宇臉書）



國機國造首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並由蔡英文定名為「勇鷹」（BRAVE HAWK），以紅白藍塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，已在今年6月10日進行試飛、6月22日舉行首飛儀式。

不過，根據國防部「國機國造6年計畫」報告顯示，國機國造將於2021年11月進行小批量生產，2023年3月開始量產，2026年6月完成66架交機工作。同時，也將交付26套地面輔助訓練系統，包含16套任務計畫系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、12套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

空軍司令部參謀長黃志偉29日表示，F-5E共有2具發動機，若其中一具失效，仍能透過另一具發動機維持飛行，但一定會影響飛機操縱。飛行員跳傘過程中會受限飛機角度、速度、飛機姿態，以及人員彈射出去後傘的張力等因素影響，不一定會跳傘成功，但確切原因仍要根據現有證據進一步釐清調查。

黃志偉指出，失事的F-5E戰鬥機於民國69年11月14日出廠，飛行總時間為6260小時45分鐘，上次週檢時間為民國108年9月29日至12月28日，迄今使用時間為266小時45分鐘。

黃志偉也說，目前空軍仍在台東保留一個連隊的數量、三個中隊的F5系列飛機，作為官校飛行學員畢業後，轉換到主力戰機前的轉換訓練作業，目前F-5系列飛機的妥善率都是符合標準，勇鷹教練機的生產期乘都按照計畫與節點在進行，後續會在計畫的時間之內，完成接替訓練作業。

▲勇鷹高教機。（圖／記者呂佳賢攝）



有退役飛官表示，跳傘時彈射的一瞬間G力太大，會造成飛行員昏迷，開傘時會有「開傘振盪」把人振醒，朱冠甍可能高度太低才進行彈射，所以人還沒有醒。

該名飛官指出，F-5戰鬥機有兩具發動機，就算有一具失效，仍然可以安全地飛返著駐地，「但是這次卻沒有」，他研判如果不是兩個發動機同時故障，就是飛行員處置不當，把好的發動機也關掉了。

不具名的飛官說，如果兩具發動機同時故障，大致上有幾種可能，包括兩貝發動機同時撞進一群大海鷗，發動機同時吸鳥；或者發動機發生爆炸，把另外一貝發動機也給炸掉了，不過兩具發動機同時失效的機率真的很小。

該名飛官也表示，單具發動機一樣可以安全飛行，飛行員處置不當也是可能的肇事原因。

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