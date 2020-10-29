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F-5E戰機「空中撞機」！飛官當年瞬間昏迷　輸血7000cc奇蹟生還

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▲▼許德英。（圖／《東森新聞》）

▲許德英先前駕駛F-5E戰機，在空中撞機，導致瞬間昏迷。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

空軍F-5E戰機29日傳出訓練意外，飛官朱冠甍駕駛該戰機執行任務，因發動機故障墜海，送醫後仍不幸身亡。據了解，F-5戰機在台服役超過40年，一共發生28起飛行事故，前飛官許德英駕駛該架戰機，更是在空中「撞機」，最後能夠生還，根本就是奇蹟。

朱冠甍29日駕駛F-5E戰鬥機，從台東志航基地起飛，執行飛行任務，沒想到起飛才約2分鐘的時間，就疑似因為發動機故障，導致戰機墜落在基地北面的海域。

雖然朱冠甍墜機前跳傘逃生，被找到時仍已重傷昏迷，送到醫院搶救，性命依然沒有被救回來。據了解，我國空軍是F-5系列戰機的最大使用者，迄今已經使用超過40年，也發生過28起飛行事故，一共造成22人死亡。

▲▼許德英。（圖／《東森新聞》）

▲許德英（中間）從天空掉下，體育老師（右邊）與校護（左邊）趕緊上前救人。（圖／《東森新聞》）

而最為外界所知的，莫過於民國74年的空中撞機事故。根據《東森新聞》報導，前飛官許德英曾經隸屬嘉義空軍基地，74年12月駕駛F-5E戰鬥機準備降落，突然遭到一架中興號教練機撞上，中興號教練機上的2名飛官當場殉職，許德英也瞬間昏迷過去。

巨大的撞擊意外啟動F-5E戰鬥機的彈射椅，許德英被彈射出機外，落在台南市新營區的新東國中操場，嚇壞了學校師生。所幸當時剛好有體育老師、校園醫護在場，立刻替許德英進行緊急處置，體育老師更是用身體當成盾牌，直接將許德英抱住，以免對方再受到更嚴重的傷害。

許德英全身受傷，昏迷了一個多月，期間開了14場刀，輸血超過7,000cc，雖然失去了左腿，總算是撿回了一命。由於接受輸血才獲救，許德英出院後深受影響，認為「一定要血債血還」，從康復至今，已經捐血超過11萬cc，藉此回饋社會。

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