新北國民黨團堅持訂「0瘦肉精」自治條例　侯友宜：我樂觀其成

▲新北市議會總質詢，國民黨團聯合質詢。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市國民黨團將提出自治條例，黨團書記長周勝考28日下午於市政總質詢時表明。黨團依然會進行三讀，新北市府是否會尊重與執行？新北市長侯友宜答詢表示，法律與母法相抵觸，會有扞格的疑慮，在落實管理上會全力以赴，行政方面會遵守，落實源頭與通路管理，堅持零檢出。

國民黨團聯合質詢時，議員指出，台中市府上午收到行政院公文，要求限期修正瘦肉精零檢出的地方自治條例，中央僭越地方自治權限的舉動，就是警告新北市議會。

侯友宜回應，法律是冰冷的，民眾的聲音是熱切的。民調可見，7成以上民調反對萊克多巴胺豬肉進口，政府的法令是宣示性的意義，但民眾的意願是最重要的。

侯友宜說，因此，若議會黨團要訂自治條例，他樂觀其成，當新北市的地方自治條例過之後，還是會送到中央，再看中央如何處理。他重申，從以前到現在國際標準都沒有改變，改變的是中央的政策，並強調「不能用民眾健康來交換」；市府會從校園做起，保護孩童健康，除宣導多吃國產豬肉，也會加強稽查營養午餐，做好源頭管理工作。

侯友宜說明，將透過「校園營養午餐平台管理」，比照履歷蔬菜的管理方式，在源頭管理上要求業者標示清楚，且註明豬肉是否為含有萊克多巴胺，包括工廠再製品都會密集稽查肉品來源。

侯友宜表示。期盼業者主動在源頭產品上標示清楚，雖然現在沒有處罰標準，標示不清造成民眾購買意願降低，損失的也是業者。

議員江怡臻指出，政府開放的不只有美國豬肉，而是26國之含瘦肉精豬肉，對於標章認證所需的證明文件，夜市、小商家難以提出。對此，侯友宜說，市政府會全力輔導業者，針對萊克多巴胺標示清楚。

▲新北市議會總質詢，國民黨團聯合質詢。（圖／記者羅婉庭攝）