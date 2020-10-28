力拼雙11！momo挑戰業績年增5成　東森購物首波開跑3天買氣衝3成

▲momo今年雙11檔期檔期累積造訪人次與業績，將挑戰比去年增加5成。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11戰鼓響起，各大電商在10月底已搶先暖身開打，東森購物即日起推出「11.11爽購節」，今年業績目標挑戰超過4億元；Yahoo奇摩電商暖慶登場第一天，預熱業績成長已超過原預估的3成。momo今（10/28）也公布活動內容，總經理谷元宏保守估計，雙11檔期累積造訪人次與業績可望較去年成長5成。

momo雙11購物節將於11/1起正式開跑，11/1～11/6暖身慶首波祭出「品類折扣日」打頭陣衝刺買氣，下單再抽iPhone12；11/7～11/8實體活動接棒，攜手近40大品牌並邀請明星網紅於信義區香堤大道南段展開；11/11為正檔重頭戲，今年有千大品牌折扣最低1折起之外，活動期間還有刷卡最高再享20%回饋、狂撒總值破億紅包、萬元購物車momo買單、狂送11台宏佳騰智慧電車、1元加價購agnes b.手札或證件套、滿額登記送萬份美食等各項回饋好禮。

谷元宏指出，今年電商表現很好，前三季營收大概成長30%左右，其中因疫情帶動僅10%，其餘20%則是來自平台本身的成長動能；針對這次雙11大促，保守來看，業績有信心再往上提升，去年momo雙11單日業績21億，今年11/7～11/11正慶5天業績預估可望有5成成長，但也代表流量至少要成長1倍以上，因此在IT設備投資上，特地在台哥大的雲端機房租用第二個資料中心，以因應龐大流量，進線也可以更多樣化。

倉儲物流方面，谷元宏表示，momo平常單月業績不過50幾億，而雙11的訂單量很大，物流一定會受影響，一下子那麼多貨擠上來，配送延誤很難避免，重點是如何快速紓解；momo目前共計有30個倉庫，分別為10個主倉、20個衛星倉，另外也在北中南再租臨時用倉庫，目的就是為了配送分散動線，透過大數據計算，將大體積商品如尿布、水，適當分散擺放，儘量擺對地方不阻擋動線，運送才會順。人力需求上也已提早準備，多增加1千人左右。

▲東森購物「11.11爽購節」盛大開跑，不限金額全免運，還可抽1元帶走百萬「豪」禮。（圖／翻攝自東森購物網）

電商緊鑼密鼓備戰雙11，東森購物去年全通路業績突破3.6億元，創20年開台歷史紀錄，網路通路達2.8億元，寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄。而今年活動提前開跑搶流量與商機，推出「11.11爽購節」首波主打消費不限金額全免運、滿額1,111元登記抽1元帶走百萬「豪」禮，以及各項好康回饋，短短3天業績已成長3成。另預告雙11當天將推出東森幣擴大折抵，折抵最高可達100%。

東森購物今年1～9月合併營收175.42億元，年增15%，其中，網路業績貢獻不少。攤開東森購物旗下網路通路近3年業績， 2018年36.64億元、2019年56.90億元，成長率逾55%；今年前3季網路通路營收已達49.15億元，對於即將迎來「雙11」，預計單一檔期就能創造4億元交易，網路全年營收上看96億元。

此外，東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，除了東森購物旗下網路通路的業績節節高升之外，明年第1季還將啟動重磅「網路商城計畫」，廠商可在東森購物網路的平台經營自己的品牌及商品，透過東森網路購物商城計劃，東森購物與廠商的合作將會更靈活多元，提供消費者更多的商品選擇，因此，將大舉徵才。