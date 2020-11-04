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6大電商雙11免運活動一次看　再加碼國光客運一日免費爽爽搭

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記者洪菱鞠／台北報導

搶雙11最大商機，各大電商頻頻祭出多項優惠活動「催落」炒熱買氣，尤其這次多家平台免運全開，11/11當天指定超商取貨可以多省一筆運費，或是再搭折扣碼一起用可享折上折，讓網購族血拼有感。免運活動也延伸到線下，網購業者加碼祭出國光客運「上車免費」，3大指定路線11/11全日搭乘免車錢。

蝦皮購物雙11與國光客運合作（圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉絲團）

▲蝦皮購物與國光客運合作，11/11當天3大指定路線免費搭。（圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉絲團）

東森購物搶在「11.11爽購節」之前，與7-ELEVEN正式展開合作，提供常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，11/1～12/31購買冷凍品指定超取免運之外，即日起至11/30止，網購下單不限金額，取貨再請喝CITY CAFE中杯熱美式咖啡。適逢雙11檔期，東森購物預估超商取貨訂單可望打破紀錄，此次與7-ELEVEN合作還要挑戰送出30,000杯咖啡。

東森購物首度與7-ELEVEN交貨便合作（圖／東森購物提供）

▲7-ELEVEN超取服務正式在東森購物上線。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物今年雙11亮點之一，就是推出線上線下免運加碼，除了用戶進站就能一次領取10張免運券，11/11全日即享有10筆4大超商0元免運，再宣布與國光客運跨界合作，11/11當天搭乘3大路線「車費全免」，免運路線包括：「1800中崙/市府轉運站-基隆」、「1813台北-基隆」、「1818台北-中壢」。

Yahoo奇摩超級商城於雙11暖身慶開跑，活動強打25%高額回饋、首五日天天111超贈點紅包免費登記送，每日必搶商品1.8折起、最低只要11元、跨店消費滿額最高現折1,200元，更網羅上千店家限時加碼，消費滿199元享全家超商取貨免運優惠。

生活市集攜手全家便利商店，即日起至11月12日共16天，推出全家取貨登記送中杯熱經典拿鐵活動，凡於網站下單消費，使用「全家店取服務」取貨成功並至指定頁面登記，即可獲得限量電子序號乙組，限量1,111組。

露天拍賣雙11（圖／露天拍賣提供）

▲露天拍賣雙11當天不限金額全面免運，筆筆再折60元。（圖／露天拍賣提供）

露天拍賣則推出多個時段「免運+折扣碼」，首波開搶百元折扣碼分為兩個階段11/10 19:00～11/11 2:00、11/11 10:00～23:00整點限時開搶，最低1元即可結帳，使用免運券再享免運優惠；雙11當日10點起，消費不限金額、不限結帳次數，筆筆享0元免運，結帳再享60元折扣，每組帳號限折一次，還可搭配免運一起使用。

PChome商店街雙11主打於任一家店購買，即可任選多家店最低11元超強優惠商品加購資格，此外，全站8,800萬件商品宅配免運，免領卷、免湊運費門檻，不同店家商品一鍵加入購物車下單，即可免運送到家。11/1～11/15期間，下單選擇7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等指定超商取件，再抽中杯熱美式、FMC天然水600ml或泰山Cheers氣泡水。

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