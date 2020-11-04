東森購物合作超商再+1　低溫冷凍小7取貨免運再送中熱美

▲7-ELEVEN超取服務正式在東森購物上線。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物「11.11爽購節」開跑，即日起至11/26，全館特惠品最低只要1元起，單筆消費滿1,111元登記抽自然美課程，獎品總值超過100萬元，活動期間消費滿10,000元起，最高回饋11%。另，此次首度與「7-ELEVEN交貨便」攜手合作，提供常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，而網購下單不限訂單金額，指定7-ELEVEN取貨享限時免運，再請喝CITY CAFE中杯熱美式。

為滿足不同需求，東森購物陸續與超商合作，今年宅經濟發威，搶在「11.11爽購節」之前，與7-ELEVEN正式展開合作，提供常溫、冷凍雙重交貨便服務，且串聯7-ELEVEN在地超過5,900家門市據點，提供會員更多元、便利的取貨選擇。歡慶雙方合作，即日起至11/30止，東森購物會員選擇7-ELEVEN取貨，不限訂單金額、不限包裹溫層，就請喝CITY CAFE中杯熱美式咖啡；11/1～12/31，7-ELEVEN交貨便冷凍店取免運費。

適逢東森購物「11.11爽購節」，選擇7-ELEVEN超商取貨，除了免費喝咖啡，還能一路狂買到年菜、聖誕節禮盒等，冷凍品全都免運費，而像是卜蜂去骨雞胸肉真空包10片、薄鹽鯖魚飽滿細嫩一夜干5包組、安格斯頂級16oz沙朗牛排買、智利重磅1.6公斤熟帝王蟹等，目前網站也針對食品祭出下殺4折起優惠。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，7-ELEVEN冷凍店取服務正式於東森購物上線，除了提供24小時取貨讓服務不中斷、時間不受限，更重要的是隨著冷鏈物流技術成熟，消費者能快速拿到新鮮食品，此次也加碼提供冷凍包裹免運費。

楊執行長提到，在宅經濟當道、7-ELEVEN助攻之下，今年營收可望再締造佳績。去年雙11檔期，東森購物ETMall創造2.3億營收，其中，11月單月超商取貨的訂單超過24,000張訂單，今年東森購物業績看俏，1～9月合併營收175.42億元，年增29.5%，營收持續追高，預計雙11將再創佳績，單一檔期可望創下4億元交易，超商取貨訂單也可望打破紀錄，與7-ELEVEN合作，還要挑戰送出30,000杯CITY CAFE中熱美。

▲東森購物「11.11爽購節」開跑，不限金額全免運，還可抽1元帶走百萬「豪」禮。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物ETMall自10月26日起至11月26日，推出「11.11爽購節一元帶走百萬豪禮」，11月11日當天消費最高回饋50%，首波將推出獨家好康，消費不限金額全部免運，還有獨家獻禮，滿1,111元還有機會帶走百萬豪禮。東森購物ETMall聯手眾多知名品牌，推出狂降破億的八大品類會場，除了指定商品特殺價，還有1元、11元、111元、1,111元、11,111元搶購，並集結22家銀行最高回饋25%刷卡金，提供零卡分期最高12期0利率，AFTEE後支付消費現折15%。除了百大品牌最強下殺1元起外，還有加111元多一件、東森幣回饋11%、全館11%off。在11/11當天再加碼100%東森幣折抵。