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18款中衛特殊色雙11指定時間開搶　樂天女孩唇香版口罩也來吸粉

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▲▼中衛口罩。（圖／翻攝中衛臉書）

▲雙11期間，將有多達10款以上特殊色中衛口罩在電商通路陸續開賣。（圖／翻攝中衛臉書）

記者洪菱鞠／台北報導

在新冠疫情影響下，今年雙11檔期，醫療口罩成為電商平台主打夯品，尤其超人氣秒殺的特殊色中衛口罩一口氣大量推出，不僅顏色多達10款以上，「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」也在此次開賣名單中，只是該款非醫療口罩，下單前需留意，而詳細販售時間及款式依各平台公布為準。另外，越來越多MIT醫療口罩在電商通路上架，樂天市場與南六合作推出「樂天女孩推薦特殊色」雙鋼印口罩。

PChome 24h購物在雙11檔期間將不定期推出限量特殊色中衛口罩防疫組，像是深丹寧、潮橘、酷黑玩色系列等款式，另預告將於11/9上午11點開賣中衛限定款「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」，每盒10入，售價199元，每個帳號限購一組。

中衛限定款「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲中衛限定款「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」。（圖／PChome 24h購物提供）

博客來於11/1～11/12天天開賣中衛口罩，共有海芋黃、兒童款丹寧牛仔、月河藍（晨曦）、天空藍、黑+綠、深丹寧、櫻花粉、炫霓紫、黑+月河藍、麥飯石灰等10款，每天推一款，於下午3點準時開賣，僅「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」於11/9上午11點推出，每個帳號限購買一盒，網站也提醒加入購物車不代表取得購買資格。

momo購物網開賣中衛口罩則集中在2大時段，11/6下午4點先開賣藍、天空藍、櫻花粉、丹寧牛仔親子組、黑+櫻桃紅等5款：11/9上午11點再推出謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩、酷黑、麥飯石灰、潮橘、月河藍月夜、炫綠等7款，滿足中衛迷的需求。另於指定時段也有其他MIT口罩可購買，包括匠心兒童3D立體口罩、美德手術防護二級醫用口罩、南六成人醫用口罩蘋果綠。

PayEasy企業福利網也公告近期有中衛口罩多檔次開賣，11/3中午12:00月河藍（晨曦）、11/4中午12:00櫻桃紅、11/9中午12:00深丹寧、11/10中午12:00 麥飯石灰與下午15:00天空藍、11/11中午12:00-黑+櫻桃紅與下午15:00月河藍月夜，採登記制販售，限「企業會員」進行登記及登記到後可購買。網站特別提到，因指定活動頁連結每商品不一樣，商品開賣前，先點選並不能提早登記。

東森購物網則開賣宏瑋、永猷、昆陽、善存、台灣國際生醫、台灣巧護士等多款MIT成人及兒童醫療口罩，除了單盒出售，亦推出搭配防護眼鏡、草本茶樹噴霧等防疫組合，最低299元起。此外，另有獨家口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，超值價限時1折起。

樂天市場推會員限定「樂天女孩-唇香版」口罩（圖／樂天市場提供）

▲樂天市場推會員限定「樂天女孩-唇香版」口罩。（圖／樂天市場提供）

樂天市場與口罩國家隊之一「南六企業」合作，推出「樂天女孩推薦特殊色」雙鋼印口罩，自11/2晚上9點起，於日本樂天官方旗艦店獨家開賣。南六口罩樂天女孩推薦款，單筆購買金額最高前10名者，可獲得簽名+唇印照片組（Yuri、小鹿、筠熹各一張）；單筆購買金額最高前11至30名者，可獲得簽名照片組（Yuri、小鹿、筠熹各一張）。多款顏色超吸睛的雙鋼印醫用口罩，包括曜石黑、櫻花粉、天空藍及薰衣紫，一組3盒，可搭配不同顏色，結合雙11活動優惠券再折111元。

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