讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」　雙11啟動800台預購

▲讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」。（圖／讀墨提供）

記者姚惠茹／台北報導

全台最大EPUB電子書服務Readmoo讀墨電子書今（3）日正式公開「mooInk C」6吋彩色電子書閱讀器預購計畫，預計將在11月10日優先開放讀墨VIP會員預購，並將在11月11日中午11:00全面開放預購。

讀墨mooInk C彩色電子紙閱讀器是台灣第一台市售的彩色電子紙閱讀器，搭載元太科技6 吋 E Ink Kaleido電子紙顯示螢幕及單色前導閱讀燈，可顯示4096種顏色，而在顏色呈現上，彩色印刷電子紙擁有獨特的淡彩效果，畫面溫潤不刺眼。

讀墨mooInk C的製造端，同樣攜手振曜科技合作，百分百台灣製造，預計將在2021年第一季出貨，而在外觀上，讀墨這次首度切入硬體設計，與竅門設計主持設計師王俊隆協力，以「書本造型」賦予電子書閱讀器兼容古今樣貌的新姿態。

▲讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」。（圖／讀墨提供）

讀墨mooInk C擁有精巧的白色霧面書本造型，背面以「解字」概念出發，將「墨」字筆法拆解，作為點綴背蓋的畫龍點睛，而王俊隆的設計作品曾多次奪得世界設計大獎，並獲荷蘭 Droog、瑞士 Vitra 設計博物館、義大利 Missoni 等收藏家收藏。

讀墨電子書表示，這次預購完全秉持「回饋」精神，希望以更優惠的價格，提供給台灣消費者與全球同步的全新閱讀體驗，原價定為6999元，預購優惠價5888元，再送折疊皮套，搭配雙11預購加1111元，即可將高達 30 本的套書帶回家。

此外，讀墨電子書更與木馬文化、遠流出版、晨星出版、小魯文化合作，推出《兒少經典精選套書（30冊）》或《克莉絲蒂推理精選（30冊）》與 6吋 mooInk C 及折疊皮套合購優惠價僅6999元，為孩子選擇進入電子書世界奠定閱讀素養的第一套書做準備。