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雙11搶便宜麥當勞　六塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡限時限量11元

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PChome 24h購物（圖／業者提供）

▲麥當勞票券於PChome 24h購物設立專區，推出「電子票券」多項獨家折扣。（圖／翻攝自PChome 24h購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰雙11，電商平台跨通路搶推便宜電子票券，找來麥當勞強打多項獨家折扣餐點，即日起至11/11，天天限量推出11元超低價商品；11/10至11/12，限時3天祭出熱門套餐特談價格，優惠套餐組6.9折。另外也有合作肯德基、COLD STONE、必勝客等8大人氣品牌推多重消費優惠。

PChome 24h購物與麥當勞合作搶攻雙11，11/3～11/11天天精選限量商品11元於上午11點開賣，六塊麥克鷄塊、Oreo冰炫風、小份薯條+蛋捲冰淇淋、豬肉滿福堡、吉事蛋堡+小杯冰紅茶、中份薯條等熱門餐點限時限量11元；11/10～11/12加碼限量套餐組合，豬肉滿福堡+中杯冰紅茶2份即享券原價162元、特價111元，勁辣鷄腿堡+大份薯條+中杯可樂5份即享券原價800元、特價555元。

另外還有多項熱銷量購券，無敵豬肉滿福堡加蛋2份、McCafé中杯特選那堤5杯、六塊麥克鷄塊2份即享券、大麥克2份即享券等即享券組合，皆可分次使用，下單購買，享11% P幣回饋，即享券於明年1/13前全數使用完畢，再加贈11% P幣回饋，最高可享22% P幣回饋。此外，11/12～11/23於站上購買蘋果派+特選黑咖啡、大麥克+中杯可口可樂、吉事蛋堡+小杯冰紅茶等人氣餐點的電子票券，下單即贈11% P幣回饋。

PChome 24h購物與麥當勞合作搶攻雙11（圖／翻攝自PChome 24h購物官網）

▲多項熱銷量購券雙11限時特賣。（圖／翻攝自PChome 24h購物官網）

生活市集於雙11暖身期間推出「8大人氣品牌優惠一次拿」，凡於各別指定活動期間內完成特定動作，包括出示活動頁面、生活市集APP或輸入折扣碼，可享肯德基「秋の雙人午茶」特價百元有找、COLD STONE中杯以上冰淇淋買一送一、必勝客享超級讚分享餐1111元、EZTABLE簡單桌單筆現折111元、Uber Eats新戶200元吃飯金、欣葉小聚兌換虎咬豬一份、承億文旅訂房及餐飲折扣、騎士堡平日兒童免費體驗2小時或折扣現抵等多重知名品牌消費優惠。

東森購物雙11活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「11.11爽購節」開跑，不限金額全免運，還可抽1元帶走百萬「豪」禮。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物「11.11爽購節」開跑，首波獨家好康享消費不限金額全部免運、滿1,111元有機會帶走百萬豪禮，另推出狂降破億的八大品類會場，以及商品$1、$11、$111、$1,111和 $11,111限時限量搶購，加$111多一件，東森幣11%回饋，還可滿額集點換好禮，並集結22家銀行最高回饋25%起刷卡金，提供零卡分期最高12期 0利率，AFTEE後支付消費現折15%，選擇7-ELEVEN取貨限時免運且不限訂單金額，再請喝CITY CAFE中杯熱美式。

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雙11電商網購麥當勞PChome 24h購物生活市集東森購物

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