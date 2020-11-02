雙11天天搶蘋果！Airpods Pro只要1111元　iPhone旅充組殺破10元有找

▲雙11活動期間，電商平台推出「天天搶蘋果」活動，讓消費者用超值價入手。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年度最大盛事雙11火熱開打，雖然目前還在暖身階段，已有不少品牌好物價格狂降，尤其向來在11/11當天驚喜加碼的蘋果系列夯品，指定平台在活動首波推出天天限時限量開賣，包括AirPods Pro、Apple Watch S6 GPS版、iPhone旅充組等，最低9元起，秒殺強品讓果粉先搶起來。

東森購物「11.11爽購節」開跑後，業績一路飆升，首波獨家好康包括消費不限金額全部免運、滿1,111元有機會帶走百萬豪禮等之外，亦推出狂降破億的八大品類會場，其中，東妮寢飾雙11狂歡3折起、台酒x台鹽生技保養夯品結帳75折、台塑生醫囤貨必敗3折起、NIKE聯合品牌7折起、熊媽媽全館商品11元起等，還有商品$1、$11、$111、$1,111和 $11,111限時限量搶購，加$111多一件，東森幣11%回饋，還可滿額集點換好禮，並集結22家銀行最高回饋25%起刷卡金，提供零卡分期最高12期 0利率，AFTEE後支付消費現折15%，選擇7-ELEVEN取貨限時免運且不限訂單金額，再請喝CITY CAFE中杯熱美式。

▲東森購物「11.11爽購節」即日起開跑，不限金額全免運，還可抽1元帶走百萬「豪」禮。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物於雙11檔期推出「天天瘋蘋果」，即日起11/10止，每日11:00限量開搶Airpods Pro、Airpods，手速夠快的，有機會以1,111元超值價入手。除了超低價格熱門商品，即日起用戶進站可領取專屬免運券，每人10張，11/11當日即享有4大超商0元免運。

生活市集進入「1111狂歡購物節」主波段，其中針對APP用戶，即日起每天午間12點推出「限時特賣-天天搶蘋果」活動，例如11/4將推出「Apple Watch S3 GPS」，原價7,900元，搶購價下殺5折，僅3,999元、11/7推出的「Apple iPhone旅充組」內含一條充電線、一個「豆腐頭」更殺破0.1折，搶購價只要10元有找。

▲生活市集APP每日午間12點限時特賣蘋果系列商品。（圖／生活市集提供）

Yahoo奇摩電商雙11暖身慶，即日起至11/8天天有跨品類主題日，Dyson直降66折起，NIKE及adidas全館3折起、滿額再打84折，嬌生系列商品下殺1折起，SK-II、蘭蔻、資生堂等多項美妝品牌狂降189元起、消費滿1,111元結帳再83折等，刷Yahoo聯名卡再享筆筆最高6%回饋無上限，全站消費滿3,000元送300購物金累積無上限。

Yahoo奇摩拍賣祭出adidas Trefoil 運動短襪、小米手環5、innisfree礦物控油蜜粉、NIKE後背包、CASIO運動電子錶等瘋搶時時樂限時優惠商品1.1折起，同時集結優選賣家推出熱銷商品團購價，如防疫必備自動感應泡沫洗手機團購價54折只要349元，再攜手易遊網加碼送最高500元訂房折扣金。此外，即日起至11/8，平台攜手台北新板希爾頓酒店，消費滿111元即可抽豪華套房。

momo 雙11暖身慶首波以「品類折扣日」打頭陣，繼11/1爆殺3C日後，11/2由家電接力，百大品牌下殺5折起，最高再回饋20%momo幣，其他分別是11/3美妝女神日、11/4潮流時尚日、11/5日用婦幼日、11/6健康樂活日，指定日期下單再抽iPhone12。另有2場返場活動，11/12家居寢飾日主打11點限搶11元爆品，下單再抽iPhone12；11/13美食吃貨日限時瘋搶1折神券，滿額再送5%momo幣，最高回饋100元。