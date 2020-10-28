快設時間提醒！蘋果人氣夯品　連續14天每日11點1111元開搶

▲電商平台在雙11檔期大推蘋果人氣品下殺吸買氣。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11暖身慶開打火熱，各家電商首波活動已現激戰，東森購物「11.11爽購節」開跑後，短短3天業績已成長3成；蝦皮購物則再推「天天瘋蘋果」衝買氣，每天準時進站有機會以1,111元搶下Airpods Pro、Airpods；Yahoo奇摩購物中心及momo分別推「品類折扣日」、「秒殺日」為活動加溫；遠傳friDay購物則是強打最高70%回饋。

東森購物「11.11爽購節」盛大登場，首波主打消費不限金額全免運，滿額1,111元登記抽1元清空百萬購物車；另有8大品類會場狂降破億、百大品牌下殺1元起、加11元多一件、東森幣回饋11%、全館11%OFF等獨家好康，指定商品再祭1元、11元、111元、1,111元、11,111元特殺價搶購，並集結22家銀行刷卡最高回饋25%，以及中租零卡最高12期分期0利率、AFTEE後支付消費現折15%福利、指定超商取貨請喝中杯熱美式。此外，雙11當天將擴大東森幣折抵，折抵最高可達100%。

▲東森購物「11.11爽購節」即日起開跑，不限金額全免運，還可抽1元帶走百萬「豪」禮。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物11.11最強購物節開跑，天天推出秒殺強品，像是小米手環5千元有找之外，10/29更將祭出SUPERSONIC無線除塵蹣吸塵器頂級全配組，原價4,990元，當天破盤下殺1.1折只要549元，PUMA Space Runner慢跑運動鞋也將在10/30祭出1,111元。另外，最近iPhone 12系列掀起話題熱度，特別於雙11檔期推出「天天瘋蘋果」，即日起至11/10，每天11:00推出Airpods Pro、Airpods超值價1,111元限量開搶。除了超低價格熱門商品，即日起用戶進站可領取專屬免運券，每人10張不用搶，11/11當日即享有4大超商0元免運。

Yahoo奇摩購物中心在雙11暖慶期間，特別推出11/2「秒殺日」，AirPods Pro原價6,490元，特價1,947元、SK-II青春露原價4,399元，特價1,320元、Acer Swift5 14吋輕薄筆電原價29,900元，特價8,970元，其他包括Apple Watch S6、Michael Kors精品包、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露等明星夯品也下殺3折起。

▲電商平台推「秒殺日」，明星夯品下殺3折起。（圖／Yahoo奇摩購物中心）

momo雙11暖身慶首波祭出「品類折扣日」衝刺買氣，包括11/1爆殺3C日、11/2家電下殺日百大品牌5折起、11/3美妝女神日百大品牌 5折起、11/4潮流時尚日、11/5日用婦幼日精選商品3折起、11/6健康樂活日，除了刷momo卡可享回饋、拿momo幣，部分下單可再抽iPhone12，或是滿額登記贈藍牙喇叭、抽德國雙人牌飲水機。另外，雙11之後將再推返場活動，11/12家居寢飾日11點限搶11元爆品，下單再抽iPhone12；11/13美食吃貨日限時瘋搶1折神券，滿額再送5%momo幣，最高回饋100元。

遠傳friDay購物雙11活動已開跑，即日起至11/15，全站推出包括限時抽這單免費、限時滿額抽iPhone 12以及11/11當日限定筆筆回饋10%遠傳幣等好康優惠之外，11/9～11/11再加碼整點限搶活動，明星商品低於1折，超值價11元起僅3天開搶。除了商品下殺，下單還可領消費金額10%折價券，再加上11大銀行回饋11%、APP首購回饋10%、HAPPY GO會員回饋最高21%，以及11/11當天的神秘加碼，回饋最高達70%。