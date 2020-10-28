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中央行文要求修改食安條例開放萊豬　盧秀燕嚴正聲明：絕不同意

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▲盧秀燕嚴正聲明，不會配合中央行文修改食安條例的要求。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕嚴正聲明，不會配合中央行文修改食安條例的要求。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央明年元月起將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，昨天行文給台中市政府要求修改零檢出的「食品安全衛生管理自治條例」，市長盧秀燕28日語氣強硬表示，食安條例經議會三讀通過，已執行3年，目的即是為了保障食安，如今中央一紙公文就要求地方修改，讓市民面臨瘦肉精風險，她極不認同、也不同意，將依法行政捍衛市民健康。

盧秀燕出席嶺東科技大學56週年校慶大會前受訪，盧表示，市府的確收到中央來文，要求地方廢除食安條例讓瘦肉精進來，讓市民面臨吃到瘦肉精的風險，市府非常不認同、不會同意，更不會主動提送市議會修改自治條例，相信議員們也不會主動提案，對於中央來文，相信不僅市府、市議會及市民都不會認同。

食品藥物安全處指出，台中市早在2017年即修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」，明訂「台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律『零檢出』」，經行政院核定在案，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格標準，將捍衛食安、市民健康的措施作為第一優先，市府為保障市民健康，將依法行政，繼續執行相關規定。

食安處提到，針對中央明年開放美豬美牛進口，市府已提出「110年強化瘦肉精食安監控」具體執行計畫，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」5大強化作為，落實食安把關，日前更召開跨局處會議，預計11月底前完成全市「牛哥豬弟」肉品產地標示輔導，加強法規宣導及各項販賣場域整備工作。

另外，根據東海大學地方自治研究中心調查，美豬美牛進口政策相關議題，以20歲以上台中市民為受訪對象，結果有將近7成民眾支持市府維持瘦肉精零檢出政策，市民健康不能妥協、安全不能打折，希望中央聆聽並採納民眾心聲，同時尊重台中市議會審查通過的自治條例，對食安採取最嚴格標準。

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盧秀燕萊豬食安條例

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