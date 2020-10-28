打造運動酷城市！台中電競嘉年華年底登場　虛擬之王即起報名

▲台中電競嘉年華年底登場，虛擬之王搶先開跑，即日起報名。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後積極推動電競，今年由運動局、《ETtoday新聞雲》與墨圖文策共同舉辦的「2020年台中電競嘉年華」預計年底登場，首波活動《2020虛擬之王—次世代虛擬明星選拔賽》搶先開跑！即日起至11月9日止開放上網報名，獲得評審青睞的前6名虛擬明星，將參與電競嘉年華開幕式表演，展現個人角色風采。

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運動局長李昱叡表示，市府去年9月舉辦台中電競嘉年華後，陸續舉辦「J Team電競列車啟程首站」等活動，結合企業力量，以實際行動推廣電競，另外也與學校合作推動一系列電競活動，今年已累計合作推動「六都電競爭霸戰」、「勇士盃傳說對決賽」、「明台盃電競手遊大賽」、「黑鯊盃特戰英豪」等，促進年輕族群參與電競運動，獲得好評。

李指出，2020市長盃電競賽接續在12月辦理，包括12月18日至20日登場的「2020台中電競嘉年華」，3天依序主辦校園盃（英雄聯盟）、交流賽Switch遊戲競賽（Just Dance、健身環大冒險）與網紅同樂會，市府配合防疫作業，目前正積極籌劃，盼讓選手與電競迷安心參加。

李昱叡說，今年由運動局、《ETtoday新聞雲》與墨圖文策共同舉辦的「2020年台中電競嘉年華」，首波活動《2020虛擬之王—次世代虛擬明星選拔賽》，即日起至11月9日開放上網報名，依指定曲目在個人Youtube上傳虛擬明星影片，獲得評審青睞的前6名虛擬明星，將參與電競嘉年華開幕式表演，展現個人角色風采。

運動局說明，這次虛擬明星選拔賽，只要是國內外自製虛偶單位，或台灣各級學校單位，皆可報名參賽，徵選採積分制，整體造型占25%，指定曲目呈現40%，聲演表現35%。積分前6名的角色除能參與電競嘉年華開幕式表演，共同取得總價值30000元的獎金或等值商品外，未來還有主持相關電競賽事或活動節目的機會，讓自家虛擬明星登上眾人目光。

運動局進一步說明，想參賽的民眾請先在報名網站（ https://game.muto.tech/）註冊並填寫基本資料；第二步下載指定曲目；第三步依據指定曲目進行虛擬明星影片；第四步將影片上傳至個人Youtube，並設定"公開"；第五步回到報名網址（ https://game.muto.tech/ ）上傳Youtube連結即完成報名。

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