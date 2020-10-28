學童、軍人都不吃美豬　江啟臣怒政府卻封殺地方自治條例：惡質

▲江啟臣批政府惡質，中央封殺地方自治條例。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（28日）繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」國民黨立委江啟臣不滿說，蔡政府宣布美豬政策，教育部、警政署和國防部等中央單位都說不會吃，現在地方要捍衛人民健康訂定自治條例，結果中央說不行，要農委會主委陳吉仲不要當「小英男孩」。

江啟臣說，政府一宣布美豬政策，警察、學童、軍人等都說不吃，這些通通都是中央機關自己說的，結果中央跟地方說不能訂自治條例，要捍衛人民健康也不行，那各單位要閉嘴啊，認為中央沒要求各部會，那憑什麼要求地方，顯然各部會不同調，並說農委會負責開放，衛福部說訂標準，其他部會說不遵守，要地方遵守，這是什麼政府？

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▲陳吉仲說，不用訂法規也一定做得到。（圖／記者屠惠剛攝）



江啟臣認為，中央地方不是要一體？農委會主委陳吉仲回應「完全同意」。江啟臣質疑，中央不敢訂法規，為何不用行政命令要求中央各單位？因為心虛，意有所指說只聽命一個人，結果封殺、打壓地方，痛罵什麼道理。

江啟臣接著表示，不能為了一個上面的人命令，推翻所有心中良知、良心，只會用嘴巴喊爽的，顧食安喊假的，地方做還要推翻，政府真的很惡質，要這樣對待人民健康，自己都不同調，還要地方配合，應去訂法規。陳吉仲則說「不用訂也一定做得到」。江啟臣認為，若做得到，開放也不要訂法規不要改，所有行政措施都要有法律依據。

江啟臣批政府最喜歡用命令、一紙公文，是雙標，跟獨裁一樣，到底民意在哪裡？人民重要還是蔡英文重要？要陳吉仲不要老是當小英男孩，陳吉仲則回，現在對豬肉食品安全大幅度度提升才最重要。