　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）


▲陳吉仲表示，可以參考日本進口美豬例子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（26日）進行「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會。針對美豬政策，農委會主委陳吉仲報告特別端出日本例子說明，前主委陳保基當場反駁，美豬開放政策，政府幾乎沒溝通。

陳吉仲說，日本2005年自全球進口豬（含內臟）約88.5萬公噸，到2019年約98.2萬公噸。2005年自美國進口豬肉（含內臟）29.5萬公噸（佔33%），到2019年26.5萬公噸（佔27%）。2005年豬肉生產量124.5萬公噸，2019年128萬公噸，推估每年每人每豬消費量從2005年2.5公斤，到2019年降到2.2公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲強調「開放不代表會增加」，若拿1、2年資料不準，拿日本14年樣態，希望大家心平氣和討論，國內若開放美豬會造成怎樣衝擊，若有要有怎樣的措施，這是今天公聽會願意聆聽的，接著說不管2005年還是2019年，日本人每年每人吃的萊克多巴胺美豬，數量超過2公斤，大家都知道日本食品安全做得很好，為什麼他們沒有這樣擔心疑慮，是可以參考。

▲▼農委會前主委陳保基。（圖／記者許展溢攝）

▲陳保基認為政府開放美豬沒溝通，且若要進口應查廠。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，除日本，站在貿易趨勢，擔心的不是今、明年，而是未來養豬產業，用2002年加入世界貿易組織到現在來看，國內豬肉市場供給，佔消費百分比從來沒低於9成，也就是進口最多到10%，這考慮國人消費習性，7成有溫體豬市場，再怎麼打都打不過。

陳保基說，美國人不吃的東西（內臟），很樂意賣給台灣，必須提醒農委會、衛福部要針對內臟好好把關，不要想說每年1萬9千多噸的豬雜碎進口量，不會增加到2萬多噸。並問衛福部食品衛生管理法明定有權利應該不定期查廠，況且明年將開放30月齡以上牛隻，以前沒進口過，是有風險，若沒到現場看怎會放心開放到台灣？以前開放美牛，剛好美國發生狂牛症，都去查廠，這次豬內臟是一定要查廠。

陳保基也提，農委會公告萊劑是禁藥，但去看動物藥品管理法第五條第一項第一款，如果是禁藥，是不允許有進口許可訂定，國內都不可使用，國內也沒有含有萊劑產品，為什麼可以從國外進口含所謂禁藥的產品進來，若此例一開未來談判會很麻煩，也就是以後國內會有「更多類似的東西會出來」。

陳保基強調不是反對任何貿易自由化，很多作業上一定要很小心，且明年1月1日才要生效的法令，為何農委會在9月7日就公告行政命令，當年蘇嘉全當主委時公告是「即日起」，經過很長時間預告、反覆，但這次政府幾乎沒溝通。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
歐陽妮妮挨轟炫富「罕見正面回擊酸民」！揭收入來源：不爽別看
打流感疫苗後命危！台中51歲男醒了　現況曝光
苗可麗戶頭剩500元　滷味老闆塞2000紅包失聯20年
快訊／建設公司董座到高嘉瑜服務處陳情！突把汽油淋身上
嬰屍當成「廚餘」狠丟西門町！新加坡情侶神隱1年現況曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

51歲男打流感疫苗後命危　陳時中：將報告送疫苗救濟小組研判

打流感疫苗後竟插管命危　台中51歲男清醒了！可動手指仍未脫險

最後3個肉包賣光！女客「阿莎力1舉動」曝台南人情味　網驚見亮點

新加坡停打賽諾菲疫苗！疾管署：台灣目前沒打算跟進

首屆「亞洲彩虹騎行」騎乘130公里在台完成！2022挑戰環島910公里

星宇航空超狂！　宣布12月開航曼谷、大阪、東京3大航線

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　莊瑞雄爆氣「這是人身攻擊」

颱風排隊而來 ！　19號「天鵝」本周有機會生成動向曝光

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

51歲男打流感疫苗後命危　陳時中：將報告送疫苗救濟小組研判

打流感疫苗後竟插管命危　台中51歲男清醒了！可動手指仍未脫險

最後3個肉包賣光！女客「阿莎力1舉動」曝台南人情味　網驚見亮點

新加坡停打賽諾菲疫苗！疾管署：台灣目前沒打算跟進

首屆「亞洲彩虹騎行」騎乘130公里在台完成！2022挑戰環島910公里

星宇航空超狂！　宣布12月開航曼谷、大阪、東京3大航線

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　莊瑞雄爆氣「這是人身攻擊」

颱風排隊而來 ！　19號「天鵝」本周有機會生成動向曝光

峮峮療傷1個月「暴瘦一圈」真實身材曝！　四肢像一折就斷…好友心疼關心

51歲男打流感疫苗後命危　陳時中：將報告送疫苗救濟小組研判

台股守住12900點關卡！傳產股領軍　指數小漲10點收12909點

台南版猩球崛起！划竹筏賞浪漫落羽松　漫遊綠蔭大道＋水上高爾夫

19歲無照男趕上班　過彎失控連撞18部機車！路人驚嚇快閃

花蓮培訓導盲志工第一波10名　提供免費導盲服務3天前預約

男打完疫苗病危！醫曝「格林巴利症候群」好發族群：嚴重恐呼吸衰竭

《親愛的房客》票房出爐！「全場觀眾爆哭」曾敬驊落淚：整顆心抽動好幾次

零股盤中交易首日超狂熱！台積電衝破26萬股「最熱門」

中職／小春量身打造為黃子鵬寫歌　「潛水艇」唱出共通點

生活熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

孫女滿月祭祖！婆婆冷回：女的不用拜

八仙塵爆康復「爽玩半套」　癡情妹遭劈腿

三重女違建出租　市府搭鷹架強拆

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

爬山照曝！台中男打疫苗病危　女兒哭：健康的人變這樣

士林夜市攤販淚「已關100多家」

莫拉菲今將轉中颱！　下波冷空氣挑戰15度新低溫

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

莫拉菲長胖增強轉中颱！下波降雨時間曝

更多熱門

相關新聞

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　綠委爆氣

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　綠委爆氣

立法院經濟委員會今（26日）進行「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會。雲林縣養豬協會理事蔡德福提出疑問，竟然農委會主委陳吉仲說要提升國內豬肉產業，那為何還要進口美豬？講一講提到總統蔡英文沒子女。

民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

農地違章工廠只拆1家！陳吉仲：年底斷水電

農地違章工廠只拆1家！陳吉仲：年底斷水電

美豬是否增列貨號　陳吉仲這樣說

美豬是否增列貨號　陳吉仲這樣說

新北黨部掛布條要求3地點禁美豬

新北黨部掛布條要求3地點禁美豬

關鍵字：

美豬美牛萊豬農委會陳吉仲陳保基衛福部農委會

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面