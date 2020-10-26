陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高



▲陳吉仲表示，可以參考日本進口美豬例子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（26日）進行「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會。針對美豬政策，農委會主委陳吉仲報告特別端出日本例子說明，前主委陳保基當場反駁，美豬開放政策，政府幾乎沒溝通。

陳吉仲說，日本2005年自全球進口豬（含內臟）約88.5萬公噸，到2019年約98.2萬公噸。2005年自美國進口豬肉（含內臟）29.5萬公噸（佔33%），到2019年26.5萬公噸（佔27%）。2005年豬肉生產量124.5萬公噸，2019年128萬公噸，推估每年每人每豬消費量從2005年2.5公斤，到2019年降到2.2公斤。

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陳吉仲強調「開放不代表會增加」，若拿1、2年資料不準，拿日本14年樣態，希望大家心平氣和討論，國內若開放美豬會造成怎樣衝擊，若有要有怎樣的措施，這是今天公聽會願意聆聽的，接著說不管2005年還是2019年，日本人每年每人吃的萊克多巴胺美豬，數量超過2公斤，大家都知道日本食品安全做得很好，為什麼他們沒有這樣擔心疑慮，是可以參考。

▲陳保基認為政府開放美豬沒溝通，且若要進口應查廠。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲表示，除日本，站在貿易趨勢，擔心的不是今、明年，而是未來養豬產業，用2002年加入世界貿易組織到現在來看，國內豬肉市場供給，佔消費百分比從來沒低於9成，也就是進口最多到10%，這考慮國人消費習性，7成有溫體豬市場，再怎麼打都打不過。

陳保基說，美國人不吃的東西（內臟），很樂意賣給台灣，必須提醒農委會、衛福部要針對內臟好好把關，不要想說每年1萬9千多噸的豬雜碎進口量，不會增加到2萬多噸。並問衛福部食品衛生管理法明定有權利應該不定期查廠，況且明年將開放30月齡以上牛隻，以前沒進口過，是有風險，若沒到現場看怎會放心開放到台灣？以前開放美牛，剛好美國發生狂牛症，都去查廠，這次豬內臟是一定要查廠。

陳保基也提，農委會公告萊劑是禁藥，但去看動物藥品管理法第五條第一項第一款，如果是禁藥，是不允許有進口許可訂定，國內都不可使用，國內也沒有含有萊劑產品，為什麼可以從國外進口含所謂禁藥的產品進來，若此例一開未來談判會很麻煩，也就是以後國內會有「更多類似的東西會出來」。

陳保基強調不是反對任何貿易自由化，很多作業上一定要很小心，且明年1月1日才要生效的法令，為何農委會在9月7日就公告行政命令，當年蘇嘉全當主委時公告是「即日起」，經過很長時間預告、反覆，但這次政府幾乎沒溝通。