　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5醫師喊「台灣人不願當世界廚餘桶」　進口萊豬像口罩市場會失控

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫師直言進口萊豬將像口罩市場一樣會失控。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

美豬倒數來台，幾位醫師今（27日）到立法院開「護食安、顧幼老，反萊豬進口」記者會，幾位醫師批政府稱最後溝通，萊豬政策卻只有事後的不停說服，並直言若沒有清楚標示、溯源管理機制，最後就會向口罩市場一樣失控。

豐安聯合診所院長蔡明忠表示，7年前馬政府開放美牛被罵到一無是處，現在有160個國家禁止萊豬，今天是否真的因為「時空改變」，還是政府解釋得讓民眾比較可了解，當所有條件沒改變下，今天政府要比馬政府更多進口，那為何這160個國家沒開放，台灣東西這麼好，「台灣人不願意當世界廚餘桶」，即使要進口，為何連標示都不敢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會，蔡明忠醫師。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡明忠說，「台灣人不願意當世界廚餘桶」，即使要進口，為何連標示都不敢？（圖／記者林敬旻攝）

高雄榮民總醫院台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩強調，萊克多巴胺就是禁藥，頂多就是三流化學成分，不管對人或動物都不能用，若以藥物而言相對危險，並舉例為了要治病，有些國家連砒霜都可入藥，但那是以毒攻毒，正常情況會把癌症的藥物放在肉類去吃？萊克多巴胺就是牛吃了會死掉會發瘋，人類這關也沒過，這樣情況，卻要容許進到台灣，誰要負責？直言吃出問題來美國也不會負責。

▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會，沈采穎理事長出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈采穎表示，萊豬進口將像口罩市場一樣失控。（圖／記者林敬旻攝）

台北市大安健康促進協會理事長沈采穎指出，不解新冠肺炎疫情正嚴峻，美國屠宰場很多都關閉，用藥時間延長，副作用易怒、行為改變等，會給豬隻吃鎮定劑，難道是美國不想將這東西留在國內，就給台灣？且行政院今年也有簡報，未來萊豬必須標示，有食安委員卻說標示有歧視問題，但沒標示才是歧視台灣人，為何以後都不標示了，難不成非洲來的都不要標了，食品跟藥品的安全標準是一樣，不能一國兩制，並說萊豬會向口罩一樣，必須要有溯源管理機制，否則市場將失控。

▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會，蘇偉碩醫師。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇偉碩強調，萊克多巴胺就是禁藥，頂多就是三流化學成分。（圖／記者林敬旻攝）

國政基金會財政組顧問施威全表示，民進黨稱是最會溝通的政府，萊豬政策看不到整個政府，和社會大眾、專業界和豬農做事前溝通，只有事後的說服，2星期前食安辦公室主任許甫都說8月宣布後，各行政部門就開始積極準備相關行政命令跟準備，可見得各部會都是在總統蔡英文宣布後才開始著手。

▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會。（圖／記者林敬旻攝）

宜蘭縣醫檢師公會前理事長謝銘松認為，就算要進口，海關檢疫，出產地國家分類要標示清楚，萊克多巴胺量多少，讓民眾在小吃攤、傳統市場和賣場都能清楚辨識，由國人自己選擇選用，並說反萊豬不反美豬，也提有人做實驗說85%會自動排掉，但對幼童跟抵抗力差的人排毒力很差，加上這是累積，更不能忽略，就算沒用，留到水質、大自然，最後還是會循環在大家的身體裡。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
內湖直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山
男賭氣開瑪莎拉蒂自撞公車亭天價維修費曝光！車主崩潰
拜登兒與亡兄女兒脫衣畫面流出　提前投票選民崩潰要改投川普
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民間版觀光補助11月開跑！3步驟下載「進擊券」　國旅住宿省500元

掃光飯店備品很小氣？　旅館業者親曝「真相」：希望客人全拿走

女生「厚外套+熱褲」到底冷不冷？　他的多年疑問有解答了

內湖深夜直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山：氣氛怪緊張

預防從心開始！半數中風才知心房顫動　錯失就醫黃金期

正妹警露甜笑！溫馨提醒：注意日夜溫差　網暴動求IG…警局真給了

5醫師喊「台灣人不願當世界廚餘桶」　進口萊豬像口罩市場會失控

台南市流感疫苗接種不良事件3件　均妥善治療中

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了　曝4缺點：再過不久都沒差

台鐵時刻調整！普悠瑪首開「南迴線」　高雄搭火車衝花蓮省39分

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

民間版觀光補助11月開跑！3步驟下載「進擊券」　國旅住宿省500元

掃光飯店備品很小氣？　旅館業者親曝「真相」：希望客人全拿走

女生「厚外套+熱褲」到底冷不冷？　他的多年疑問有解答了

內湖深夜直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山：氣氛怪緊張

預防從心開始！半數中風才知心房顫動　錯失就醫黃金期

正妹警露甜笑！溫馨提醒：注意日夜溫差　網暴動求IG…警局真給了

5醫師喊「台灣人不願當世界廚餘桶」　進口萊豬像口罩市場會失控

台南市流感疫苗接種不良事件3件　均妥善治療中

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了　曝4缺點：再過不久都沒差

台鐵時刻調整！普悠瑪首開「南迴線」　高雄搭火車衝花蓮省39分

超刺激住房優惠！盲按碼表默數10秒　對中秒數區間現折1000元

民間版觀光補助11月開跑！3步驟下載「進擊券」　國旅住宿省500元

叫不出她名！被誤認「秀蘭瑪雅」出道17年歌手差點崩潰

害怕上卡車！暖爸分解「狗蹲跳躍」示範2次　成功突破牠心防

中職／悍將魔鬼秋訓來了　洪總：大家要快快樂樂用心練球

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

不能出國沒關係！「頭等飛機餐」賣場吃得到　紅酒燉牛肉飯、牛肉麵都有

G6菜鳥先發對決光芒王牌　運彩看好道奇奪冠

9人雨中哀悼去世家人　屋頂突然倒塌...5女睡夢中被活埋

川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

生活熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

51歲男打流感疫苗病危　神秘人捐醫藥費

天才衝衝衝播14年！網揭關鍵：形象改變了

好市多驚天低價！「尾數7＋＊」就是答案

放火脫困後秒提告　網：很好示範

累得像狗！「天生勞碌命」星座Top5　網友讚準到想哭

旅外國人用健保　他一年燒掉健保225萬

去羅東！2歲女兒突喊「怕怕」　過來人：那段路很陰

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

更多熱門

相關新聞

國民黨團要求蔡英文道歉、赴立院國情報告　遭民進黨多數否決

國民黨團要求蔡英文道歉、赴立院國情報告　遭民進黨多數否決

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨團提案請蔡英文針對放寬美豬美牛進口到立法院進行國情報告，並對黑箱開放萊豬進口公開道歉。立法院長游錫堃27日召集朝野協商後，公決案交付院會表決，最終民進黨挾人數優勢，兩案皆遭否決。

反萊豬爆口角　綠委嗆豬農「嘜歐北供」

反萊豬爆口角　綠委嗆豬農「嘜歐北供」

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委當場駁

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委當場駁

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　綠委爆氣

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　綠委爆氣

民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

關鍵字：

美豬萊豬護食安反萊豬醫師蘇偉碩蔡明忠美國屠宰場

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

不會立中柱！台中女遭房東趕走

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面