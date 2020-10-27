5醫師喊「台灣人不願當世界廚餘桶」　進口萊豬像口罩市場會失控

▲醫師直言進口萊豬將像口罩市場一樣會失控。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

美豬倒數來台，幾位醫師今（27日）到立法院開「護食安、顧幼老，反萊豬進口」記者會，幾位醫師批政府稱最後溝通，萊豬政策卻只有事後的不停說服，並直言若沒有清楚標示、溯源管理機制，最後就會向口罩市場一樣失控。

豐安聯合診所院長蔡明忠表示，7年前馬政府開放美牛被罵到一無是處，現在有160個國家禁止萊豬，今天是否真的因為「時空改變」，還是政府解釋得讓民眾比較可了解，當所有條件沒改變下，今天政府要比馬政府更多進口，那為何這160個國家沒開放，台灣東西這麼好，「台灣人不願意當世界廚餘桶」，即使要進口，為何連標示都不敢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡明忠說，「台灣人不願意當世界廚餘桶」，即使要進口，為何連標示都不敢？（圖／記者林敬旻攝）



高雄榮民總醫院台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩強調，萊克多巴胺就是禁藥，頂多就是三流化學成分，不管對人或動物都不能用，若以藥物而言相對危險，並舉例為了要治病，有些國家連砒霜都可入藥，但那是以毒攻毒，正常情況會把癌症的藥物放在肉類去吃？萊克多巴胺就是牛吃了會死掉會發瘋，人類這關也沒過，這樣情況，卻要容許進到台灣，誰要負責？直言吃出問題來美國也不會負責。



▲沈采穎表示，萊豬進口將像口罩市場一樣失控。（圖／記者林敬旻攝）



台北市大安健康促進協會理事長沈采穎指出，不解新冠肺炎疫情正嚴峻，美國屠宰場很多都關閉，用藥時間延長，副作用易怒、行為改變等，會給豬隻吃鎮定劑，難道是美國不想將這東西留在國內，就給台灣？且行政院今年也有簡報，未來萊豬必須標示，有食安委員卻說標示有歧視問題，但沒標示才是歧視台灣人，為何以後都不標示了，難不成非洲來的都不要標了，食品跟藥品的安全標準是一樣，不能一國兩制，並說萊豬會向口罩一樣，必須要有溯源管理機制，否則市場將失控。

▲蘇偉碩強調，萊克多巴胺就是禁藥，頂多就是三流化學成分。（圖／記者林敬旻攝）



國政基金會財政組顧問施威全表示，民進黨稱是最會溝通的政府，萊豬政策看不到整個政府，和社會大眾、專業界和豬農做事前溝通，只有事後的說服，2星期前食安辦公室主任許甫都說8月宣布後，各行政部門就開始積極準備相關行政命令跟準備，可見得各部會都是在總統蔡英文宣布後才開始著手。

▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會。（圖／記者林敬旻攝）



宜蘭縣醫檢師公會前理事長謝銘松認為，就算要進口，海關檢疫，出產地國家分類要標示清楚，萊克多巴胺量多少，讓民眾在小吃攤、傳統市場和賣場都能清楚辨識，由國人自己選擇選用，並說反萊豬不反美豬，也提有人做實驗說85%會自動排掉，但對幼童跟抵抗力差的人排毒力很差，加上這是累積，更不能忽略，就算沒用，留到水質、大自然，最後還是會循環在大家的身體裡。