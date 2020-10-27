桃園狼師偷拍狂！硬碟40G百女如廁...誆刪除騙原諒　被害人：噁

▲桃園市某所升大學補習班林姓班主任，遭指控在女廁天花板裝設針孔偷拍女學生如廁，檢方查出其偷拍檔案硬碟影片多達40G，受害女學生逾百人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某補習班林姓班主任遭女學生指控，2016年間在女廁天花板裝設針孔攝影機偷拍女學生如廁，有女同學察覺後彼此告知，林男一度私下認錯承諾刪除偷拍檔案獲得原諒，但後來有女學生又查出林男隨身碟中還藏有偷拍影片，再於前年9月提告，桃檢查出林男筆電隨身碟中藏有多達40G的影片檔案，27日偵結依妨害秘密罪嫌將林男提起公訴。

檢警調查，41歲的林姓男子在桃園區某升大學補習班擔任班主任，根據受害女學生指控，林涉嫌在2016年6月至12月間在補習班女廁天花板上安裝針孔攝影機，偷拍女學生如廁，後來有女學生偶然間在林的筆電中看到偷拍影片，一眼就認出來是女廁畫面，女學生彼此告知，後因林私下坦承犯錯，並承諾刪除偷拍影片與檔案，部分女學生選擇原諒，但後來有2名女學生在前年8月又在林男隨身碟發現有偷拍影片，憤而在前年9月報警提告。

林姓班主任在偵訊時坦承犯案，但辯稱只有在2016年6月至12月曾有偷拍紀錄，其餘皆刪除；但據女學生指控，林男存放偷拍影片的40G硬碟中，有部分檔案早在2013年已建立，且自2016年間已有補習班員工發現女廁有異，2018年又有人發現女廁仍有針孔攝影機，林男隨身碟中還有偷拍檔案根本未刪除，林男始終未公開道歉，最後女學生才決定報警。

據指出，單身的林男在2016年間愛慕補習班女學生，甚至還曾告白過但遭婉拒， 林男還將這名女學生照片設為電腦螢幕桌面，讓該女學生感到困擾，後來偷拍事件曝光後，班上不少女學生質疑班主任用針孔偷拍女學生如廁或更衣影片「想起來就噁心」，該補習班獲悉女學生報案後，林男立即離職，補習班登記負責人現已改為他人。

桃檢根據警方查扣林男電腦、針孔攝影機等設備與女學生指控等供詞，偵結依妨害秘密罪嫌將林男提起公訴。

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