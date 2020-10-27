國中兒被指偷拍女同學爆街頭戰　父揮刀對決1打3...護花男慘破相

記者陳以昇／新北報導

新北市一名少女懷疑同班男同學偷拍他，於是向男友告狀，雙方約在泰山體育館談判，男同學也由父親陪同，誰知一見面就翻臉，雙方在大馬路上大打出手，過程中女學生男友被男同學父親持水果刀割傷左臉，警方獲報到場將相關等3人帶回偵訊，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送。

▲陳同學父親持刀棍（紅圈）在大馬路上追王男及友人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，14歲王姓少女平時與14歲陳姓男同學有嫌隙，日前懷疑他持手機偷拍，於是向19歲王姓男友告狀，雙方相約26日晚間9時，到新北市泰山區公園路上的體育館談判。

▼王男移送地檢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王姓男友帶著2名友人助陣，陳同學也由父親陪同前往，誰知王男一見到陳同學就直接拿球棒毆打，父親見愛子被打，拿出預藏水果刀揮舞反擊，王男等3人見情勢不對落荒而逃，陳父右手持刀左手撿起球棒追打王男，過程中割傷王男左臉。

警方獲報後不到2分鐘趕抵現場，喝令雙方放下刀棍，由於王男臉部遭刀割傷經警方戒護送醫，陳父背部也遭王男持球棒毆傷，警方將陳同學及父親帶回偵訊，並鎖定涉案的王男2名友人，訊後依傷害、聚眾鬥毆等罪移送新北地檢偵辦。

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▼陳同學父親移送地檢偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事發使用的刀、球棒。（圖／記者陳以昇翻攝）