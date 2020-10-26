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劉雨柔更衣遭偷拍拒和解！拳館老闆喊冤...女友「被拍最多」力挺

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記者羅志華／台北報導

藝人劉雨柔於3月間，在陳姓友人開設的「Tick-Tock Studio」拳館更衣時，驚見插座上有針孔攝影機報警，檢方依妨害秘密罪起訴陳男；北院26日開庭，陳男喊冤自己也是受害人，並希望能與兩位受害人和解，但劉雨柔與另名楊姓女子一口拒絕，而陳男的林姓女友也遭偷拍，她力挺男友並未提告，「我相信他不會做這種事」。

▲劉雨柔偷拍案，陳姓拳館負責人及女友受訪 。（圖／記者羅志華攝）

▲藝人劉雨柔在朋友開的拳館發現針孔提告，26日出庭拒絕和解 。（圖／記者羅志華攝）

陳男今日出庭否認偷拍，對被拍到拔起攝影機的畫面，他表示打掃廁所時，看到插座上有東西就順手拔起，且影片他也沒看到，要看過影片再做表示；律師要求將陳男被扣押的手機、電腦送驗，確認裡面沒有、也未曾安裝操作針孔的APP。

劉雨柔庭外受訪，表示對偷拍的人沒必要和解，雖然她也不能咬定陳男偷拍，但相信司法會還她們清白，當時在插座上發現「一個點」，驚覺是針孔後，也因偷拍讓身心靈大受影響，目前不想再多談，至於和陳男間的友情，劉雨柔只淡淡地說，「誰該負甚麼責任，就讓他負吧」。

▲劉雨柔偷拍案，陳姓拳館負責人及女友受訪 。（圖／記者羅志華攝）

▲陳姓拳館負責人否認裝針孔，喊冤自己也被拍，希望司法能還他清白，也願為場館疏失負責 。（圖／記者羅志華攝）

陳男堅決否認裝設針孔，表示他自己也被拍到脫衣、畫面還拍到一半熄掉，而那裝有針孔的插座，放在館內很久了，也不知道是誰的，他原本只以為是客人充電用的，平時打掃廁所看到就會拔起來。

陳男回憶，劉雨柔表明要報案時，他身為場館負責人一直積極溝通，原以為是雙方要一起找出犯人，不料自己卻成了被告，他願為場館疏失負責，手機、電腦也能送驗，裡面沒有相關影片，相信司法能還他清白。

▲劉雨柔偷拍案，陳姓拳館負責人及女友受訪 。（圖／記者羅志華攝）

▲陳男的女友在本案中，被偷拍的畫面最多，但他仍相信男友不會做這種事。（圖／記者羅志華攝）

陳男的女友在本案被偷拍最多，但他仍力挺男友，表示相信陳男不會做這樣的事，只因找不到其他嫌疑人，男友才成了被告，而她也因不想告男友，在本案中並未提告。

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