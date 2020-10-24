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公車未停妥就開門...老翁摔出車外腦震盪　桃園客運司機遭起訴

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▲桃園客運林姓駕駛去年10月間駕車行經桃園區大有路靠站停車時，公車未停妥籍打開車門，導致翁姓老翁摔出車外腦震盪挨告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運林姓駕駛去年10月間駕車行經桃園區大有路靠站停車時，公車未停妥籍打開車門，導致翁姓老翁摔出車外腦震盪挨告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運林姓司機去年10月間駕駛公車行經桃園區大有路，車輛未停妥即打開車門，導致欲下車的翁姓男子從前門摔出車外，導致摔成腦震盪等頭部與胸部等處外傷，翁男事後提告；桃檢檢視公車行車紀錄器發現，公車靠站尚未停妥，林姓司機就打開車門，導致年邁的翁男重心不穩摔出車外受傷，偵結依過失傷害罪嫌將林提起公訴。

檢警調查，38歲的林姓桃園客運司機，在去年10月21日下午4時許駕駛公車行經大有路公車站，翁姓男子等乘客準備下車，但靠站時尚未停妥，林姓司機就打開車門，翁男左手握住扶桿上方、右手拎著手提包因重心不穩摔落車外，導致頭部外傷併頭皮裂傷、輕微腦震盪併蜘蛛膜下出血、胸壁及肺挫傷之傷勢，翁男事後報警提告。

林姓司機在偵訊時辯稱，平時習慣一到停靠站就會把車門打開；檢方則認為，公車駕駛應等車輛完全靜止才開啟車門，以避免車內人員因車輛移動跌落車外，林姓司機疏於注意，在車輛行駛中貿然開啟車門確有過失傷害，但審酌林姓司機開車時既未貿然踩踏煞車，翁男未能緊握扶桿而跌落階梯，造成自身受傷亦有過失，建請地院量處林姓司機適當之刑。

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