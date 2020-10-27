「黑水虻」博士偷吃女同業遭判刑　反告小三偷拍獲賠10萬　

▲畜產試驗所新竹分所梁世祥博士與方姓人妻發展婚外情遭判刑，事後他反告對方竊錄偷拍，獲賠10萬元。（圖／翻攝自梁世祥臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

畜產試驗所新竹分所梁世祥博士為黑水虻量產養殖技術的權威，曾和共同租用辦公室的方姓女同業發生長達2年多的婚外情，結果被方女丈夫提告妨害家庭而遭判刑。今年4月，梁男與古姓前妻對小三擅自竊錄影片提告，法官審理後，判方姓人妻須分別賠償古女40萬元、梁男10萬元。

古女表示，她與前夫在同一領域之職場服務，因與前夫同住職場宿舍，也和彼此同事熟識，所以婚外情事件讓她飽受閒言閒語所苦，造成嚴重精神痛苦，破壞婚姻生活圓滿、安全及幸福甚鉅，基於配偶身份法益所生之人格權及名譽權，因此向方女請求賠償慰撫金250萬元。

梁男也主張，方女在未經同意下，無故以錄影方式竊錄他非公開之活動、身體隱私部分，導致同一辦公場所工作的他受傳言所苦、無法入眠，對名譽有莫大損害。尤其通姦之事在職場散布，廣為同事知悉，已嚴重侵害他隱私權之名譽權，何況他備受器重，是擔任重要研究計畫、具博士學歷的助理研究員，研究項目廣受社會各領域關注，還時常受邀進行講演授課，所以請求慰撫金100萬元。

方女向法官表示，性交行為是遭梁脅迫，自己也飽受辦公室各種不實流言所苦，進而患有抑鬱症及睡眠障礙，導致數年來生活經濟、個人身心情緒及思維邏輯皆瀕臨崩潰，還債台高築。她解釋，拍攝影片非無故拍攝，是因為遭梁脅迫、強制性交才拍攝。

法官勘驗影片後指出，影片過程中僅一直喘息及發出呻吟聲，並無明顯抗拒、尖叫之語氣及話語，難以認定梁是以強暴、脅迫等違背意願之手段方式性交，加上梁還說「我們拍得比Ａ片還要好看」，方女也說是為留念而拍攝，是在討好梁，想要給他一個驚喜等，所以方女抗辯所說遭脅迫不足採信，考量雙方之身分、地位、經濟狀況下，且性愛影片並未外流，因此判方女須賠償古女40萬元、梁男10萬元。

·不脫妝、不浮粉

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