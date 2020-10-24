桃園檢警查獲上百移工開毒趴　鄭文燦：將鐵腕對舞廳斷水斷電

▲桃園市長鄭文燦24日中午視察桃園檢警在蘆竹區破獲的某舞廳毒趴，警方出示現場起獲的毒咖啡包、搖頭丸等各式毒品。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署24日凌晨指揮桃園警方在蘆竹區某大型舞廳掃蕩毒品，查獲多達122名舞客參與，現場查獲阮姓越南移工等3人提供毒咖啡包、搖頭丸等各式毒品，市價約數十萬元，現場有108名越籍移工與14名本國籍舞客都被帶回驗尿，市長鄭文燦視察警方起獲各式毒品後表示，市府上月已對舞廳勒令停業2個月，但業者仍偷偷營業，這次將施鐵腕進行斷水斷電，顯示市府對掃蕩毒品決心。

桃園市警局刑大毒品查緝中心會同移民署、市警局外事科、保大、交大與桃園、蘆竹警分局等單位動員上百人，24日凌晨2時許在蘆竹區中正北路某大型舞廳，平日經常對外籍移工營業之舞廳進行突檢，現場查獲阮姓等3名男子涉嫌販售毒咖啡包等毒品於越籍移工使用。

▲桃園市警局刑大等單位24日凌晨聯合查獲大型舞廳，查扣大批毒咖啡包、搖頭丸與K他命等各式毒品。（圖／記者沈繼昌攝）

警方專案人員在現場查扣包括毒品咖啡包68包（含袋毛重467.01公克）、PMMA藥錠52顆（含袋毛重19.51公克）、糖果包裝K他命8包（含袋毛重1.94公克）、疑似毒品捲菸12支、K他命粉末1包、毒品巧克力包4包與液態安非他命2瓶等毒品，其中毒咖啡包每包5百元、K他命1小包1千元，PMMA藥錠（搖頭丸）每顆1千元，現場起獲各式毒品總價高達數十萬元。

▲桃園市長鄭文燦24日中午視察桃園檢警在蘆竹區破獲的某舞廳毒趴，強調市府掃蕩毒品維護市民健康之決心。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，市府針對列管毒品治安熱點進行強力查緝，其中被查獲之舞廳已有多次違反「桃園市特定行業管理自治條例」、「都市計畫法桃園市施行細則」裁罰紀錄，市府經濟發展局今年9月1日曾裁處停業2個月，但業者仍違規營業，經桃園地檢署檢察官指揮偵辦，查獲舞廳負責人阮姓男子與共犯3人（均為越南籍）確實有販毒情事，市府將針對舞廳立即斷水斷電，以顯示市府對毒品零容忍與掃蕩毒品維護市民健康之決心。

▲桃園市刑大等單位24日凌晨在蘆竹區破獲大型舞廳毒趴，現場上百名越籍一工等舞客在市警局刑大靜待驗尿。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢指出，根據市刑查獲舞客包括本國籍舞客14名、越南籍108名，其中有77位是失聯外籍移工，警方帶回過濾調查中，其餘舞客則靜待驗尿結果確認是否有涉及毒品，桃園地檢署強調，依據毒品危害防制條例規定，業者須善盡場所管理責任，對違反義務之業者及負責人，最重可裁罰1百萬元以下罰鍰，情節嚴重者得令其一定期間停止營業或勒令歇業，呼籲年輕人勿輕易涉足此類場所，如遇兜售毒品情形請踴躍檢舉，以維護乾淨家園。

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