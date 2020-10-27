浴室裝針孔偷拍妻子、親戚女兒洗澡　大叔辯：解決生理需要

▲嘉義一名人夫於租屋處裝針孔偷拍自己妻子，以及借住親戚女兒，他辯稱太久沒性生活想藉由此舉解決生理需求。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／嘉義報導

嘉義蔣姓男子於租屋處浴室內裝設網路針孔攝影機，偷拍妻子與同住的未成年親戚女兒，令妻子相當震怒將證據交給警方，2人也因此離婚。法院針對偷拍前妻依妨害秘密罪判處拘役45日，得易科罰金，但對於偷拍未成年少女，依違反兒童及少年性剝削防制條例案件，判處有期徒刑1年，緩刑2年，並於判決確定起6個月內向公庫支付3萬元。

經檢警調查，蔣男於2019年1月23日到1月26日，多次竊錄妻子小美（化名）在浴室內洗澡畫面，並將竊錄的影片轉存在平板電腦的硬碟裡，供自己觀看。小美於24日發覺有異，就到警察局報案，並將平板裡偷拍證據交給警方。

法官認為，雖然兩人雖為夫妻關係，但蔣男竟為滿足一己私慾，設不易為人察覺的網路針孔攝影機，違反小美本人意願竊錄洗澡畫面。蔣男表示他確實做錯了，但想和小美和解，不過小美對於丈夫偷拍，完全不想原諒，而且並稱丈夫在外面另有婚外情，同時也向法院訴請判決離婚，雙方也於同年3月離婚，蔣男也給予小美15萬元精神賠償。

判決指出，偷拍畫面裡不僅有前妻小美，甚至還有一名借住的親戚未成年少女，蔣男則辯稱，因為當時久與小美沒有性關係，需要拍攝影片解決生理需求，法官審理時認為，蔣男用針孔攝影機錄下前妻小美、少女洗澡影像，兩人都是受害者，但是經審視所有影片時間點發現偷拍行為時間長達1年，但平板僅存1月23日至1月26日，足見蔣男根本每隔一段時日就會將影片拿出來觀賞。法官甚至發現蔣男竊錄偷拍時，還向少女介紹浴室內環境和狀況。

對此蔣男竊錄少女洗澡畫面，因侵害未成年少女性隱私權，行為屬兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項所規範之拍攝少年為猥褻行為影片之行為，但審酌蔣男完全坦承犯行，而少女本人及法定代理人也已經原諒和和解，並處有期徒刑1年，緩刑2年，及判決確定之日起6個月內向公庫支付新台幣3萬元，以達預防再犯的效果。

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