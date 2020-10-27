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LIVE／國內流感疫苗爆4死　陳時中親上火線說明

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生活中心／台北報導

疾病管制署今（27）日公布國內流感疫苗接種不良事件通報有4件死亡，個案死因都是心血管疾病，與流感疫苗無直接關係。不過，為補充說明，衛福部長陳時中將於晚間19:00召開臨時記者會，疾管署長周志浩、副署長莊人祥以及衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組召集人張上淳也將出席。

▲▼陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

▲陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

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疾管署今日表示，昨日晚間召開衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，對於近日韓國發生多起疑似接種流感疫苗後死亡事件及國內通報之流感疫苗接種嚴重不良事件進行討論，於綜整相關資料後，建議國內繼續推動流感疫苗接種計畫，惟仍應持續密切監測接種不良事件。

疾管署進一步表示，韓國調查結果顯示該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計畫，目前除新加坡採行預先停止兩款流感疫苗使用外，無其他國家暫緩執行流感疫苗接種作業，至於國內通報之嚴重不良事件及死亡個案，經與會專家初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，因此建議維持現行之流感疫苗接種政策。

疾管署指出，截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡之案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等，餘12件為其他嚴重不良反應，另非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，多已康復或追蹤結案，此外另尚有1件因通報者未勾選尚在釐清中。

▲▼10/27流感疫苗不良反應通報件數。（圖／疾管署提供）

▲流感疫苗不良反應通報件數。（圖／疾管署提供）

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