快訊／流感疫苗不會停止施打！陳時中揭4人死因

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（27）日下午公布國內流感疫苗接種不良事件通報有4件死亡，已經釐清死因為心血管疾病，與疫苗無關。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中晚間親自召開記者會補充說明，強調不良事件通報是預警機制，但並不等於施打流感疫苗的副作用，重申專家小組認定無須停止流感疫苗接種政策。

陳時中表示，韓國近來多起流感疫苗施打後死亡個案通報，加上今日國內公布流感疫苗不良事件通報有4人死亡，引發社會關注，希望透過記者會向大家說明相關情況，請大家不要過度恐慌。

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▲疾管署流感疫苗接種不良事件記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

陳時中說明，流感疫苗接種不良事件通報是指打疫苗之後發生任何症狀，希望用來預警，做資料整理與研判之用，並非直接代表疫苗有關，請大家不要把不良事件當成副作用，而是應該要經過專家研判才能釐清有無關連性，是為了不讓任何狀況被遺漏。

▲流感疫苗不良事件通報4死，個案初步判定說明。（圖／疾管署提供）

陳時中進一步說明4例個案狀況，分別是發生蜘蛛膜下腔出血、急性心肌梗塞、冠狀動脈阻塞引發急性腦中風與主動脈剝離，這些都是常見心血管疾病，和疫苗關連性非常低。

陳時中表示，目前不良反應通報並沒有異常增加，整體來看疫苗沒有發生問題，專家小組經過討論，沒有任何證據顯示要停打疫苗。

疾管署指出，截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡之案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等，餘12件為其他嚴重不良反應，另非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，多已康復或追蹤結案，此外另尚有1件因通報者未勾選尚在釐清中。

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