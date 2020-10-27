男打流感疫苗命危！張上淳揭「調查進展」：需做病毒檢測

記者趙于婷／台北報導

台灣流感疫苗爆發4例接種後死亡個案，衛福部部長陳時中今晚間7點也協同專家諮詢小組召集人張上淳召開記者會說明。張上淳表示，4例個案中，3個本來就知道有冠狀動脈病史，另一個則是今天收到解剖報告，確定是腦動脈瘤破裂，基本上4例研判都跟疫苗無關。而台中「格林巴利症候群」重症個案，則還要進一步做後續病毒檢測，暫時還無法判定。

▲格林巴利症候群。（圖／疾管署提供）

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▲專家諮詢小組召集人張上淳表示，台中的重症個案，要再進一步做後續病毒檢測。（圖／記者黃軍瑋攝）

張上淳指出，昨天確實有收到死亡個案通報，包括先前大家關心的「格林巴利症候群」重症個案，專家小組也一一去檢視個案狀況，疾管署和指揮中心也收集韓國和新加坡資料去比對，進一步檢視4例死亡個案。

張上淳說，其中3例在臨床上很清楚，本身就有冠狀動脈史，分別是蜘蛛膜下腔出血、急性心肌梗塞和冠狀動脈阻塞，引發急性腦中風，透過電腦斷層掃描也都清楚看到問題，另一個則是今天收到解剖報告，確定是腦動脈瘤破裂，這些都是心血管疾病中的急症。

而針對台中「格林巴利症候群」症候群，張上淳解釋，主要是免疫反應造成周邊神經傷害的疾病，最多見的就是病毒感染造成，包括流感病毒本身感染也會造成，症候群從輕微到嚴重都有，輕症表現是肌肉無力，嚴重則是呼吸衰竭，該個案屬於重症，需要使用呼吸器，發生是接種疫苗後，暫時還無法判定是不是和疫苗有關，因為還要做後續病毒檢測。

另外，張上淳也進一步說明「格林巴利症候群」，一般來說，每十萬人口，一年中會有1~2個個案發生機會，以台灣2300人來說，大概會有200~400多人會發生，幾年前也針對H1N1監測過該症候群的發生資料，結果發現，每一個禮拜就會有9個新診斷個案，疫情期間總共有400多例，所以可以想像目前打了400多萬例，只看到1例，是比背景值還要低的。

張上淳坦言，以機率來說，個案是「背景值自然會出現的狀況」，不過因為是單獨個案，所以還會進一步去探尋原因，目前臨床還要多做其他病毒檢測，排除其他病毒問題，才能有確切結果。

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