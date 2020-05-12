高溫多濕荔枝水果易染病　高雄農改場：農友要加強病害防治

▲高溫多濕，荔枝等水果易染病，高雄區農改場籲請農友加強防治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入梅雨季節，並陸續進入荔枝、檸檬、番石榴、木瓜及紅龍果等果樹盛產期，高溫高濕易造成這些作物產生病變，影響收成，高雄農改場籲請農友加強防範，以降低損失。

高雄區農改場表示，高溫多濕導致荔枝產生露疫病、酸腐病；柑桔潰瘍病；番石榴炭疽病、黑星病、瘡痂病、疫病；木瓜根腐病、疫病；以及紅龍果潰瘍病等病害好發環境。

該場人員說，荔枝露疫病及果樹疫病俗稱「水傷」，在連續降雨時容易由近地面的果實開始發生，罹病果表產生水浸狀軟化病斑，後期長出白色菌絲。荔枝酸腐病易造成裂果，病組織流出帶有酸味的乳白色汁液，病原菌可經昆蟲及雨水傳播。柑桔潰瘍病菌主要藉由風雨擴散，檸檬果實受害時，病斑會逐漸擴展成灰白色木栓化組織。

番石榴炭疽病、黑星病及瘡痂病於通風不良的潮濕環境易發生，會造成果實凹陷病斑，嚴重影響商品價值。木瓜根腐病常發生在風雨過後，可造成根部及莖基部腐爛，植株倒伏。紅龍果潰瘍病同樣在高濕、通風不良環境下好發，肉莖上會形成紅褐色潰瘍斑點，嚴重時肉莖水浸狀腐爛，導致剩中心維管束；果實亦會受害，影響商品價值甚鉅。

農改場長戴順發籲請農友應掌握病害防治時機，適時採取預防措施，做好果園衛生管理。病害發生時務必尋求正確診斷，並選擇適當防治藥劑，避免疫情蔓延，影響果實產量與品質。

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