若大陸主動開戰　最新民調：77.6％民眾願為台而戰

▲若大陸主動開戰，最新民調指出77.6％民眾願為台而戰。（示意圖／中華民國陸軍）



政治中心／綜合報導

共機不斷擾台，不少國人憂慮恐爆發戰爭。根據最新民調顯示，若對岸主動攻打台灣，有77.6％民眾願意為台而戰，另外對於兩岸未來發展，90.4％的民眾選擇「和平相處」。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會24日發表「台海安全」民調。民調結果指出，若因為「台灣宣布獨立而引發台海戰爭」，有66％的受訪者表示願意為保衛台灣而戰，若情況假設為「中國主動出兵攻打台灣」，則願意為保衛台灣而戰的比例提升到77.6％。

對於兩岸未來的發展，民調指出，「您是否贊成兩岸人民多交流往來？」81.4％贊成兩岸人民多交流往來，13.2％不贊成；若要要選擇一個關鍵字「描述兩岸關係的願景」，有高達90.4％的受訪者選擇「和平相處」。

在兩岸政策的態度方面，民眾對民進黨政府兩岸政策的滿意度為48.7％，不滿意度為38.0％；56.5％受訪者認為應該要「維持現狀」23.8％認為應該「與中國大陸修復關係」，僅13.5％認同要「台灣獨立」。

而兩岸關係日漸緊張狀況下，應歸咎於誰？民調顯示，51.9％受訪者認為主要應歸咎「中國大陸的壓迫」，17.3％認為是「民進黨政府挑釁」，14.6％認為是「美國挑撥」。

另外，美國不斷對台軍售，把台灣打造成抗中的堡壘，若中美發生衝突影響台灣安全，民調顯示有58.7％2的受訪者表示願意和美國並肩作戰對抗中國大陸，24.6％的受訪者不願意；若兩岸爆發戰爭，55.1％的受訪者認為美國會出兵協防台灣，32.8％民眾表示不會。

針對民調結果，文化大學講座教授兼社科院院長趙建民表示憂心，因為現在的兩岸政策是糟糕的，但民眾支持，而中國大陸對台灣有野心，國人應該要有基本風險意識，但國人卻不覺得兩岸會開戰，民調中超過六成、七成願意台灣而戰的結果「肯定是假的」，可能是因為前面問了兩題美國會協防台灣而影響。

此份民調由山水民意研究股份有限公司執行，以含離島全台地區年滿20歲以上民眾為調查訪問對象，採用市內電話及手機電話的方式進行訪問，訪問期間為10月21日至10月22日；訪問共完成1076份有效樣本數，其中市內電話成功536份、手機電話完成540份。在95％的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

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