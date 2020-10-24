　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若大陸主動開戰　最新民調：77.6％民眾願為台而戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陸軍，演習，機步333旅，國軍，步兵，作戰。（圖／中華民國陸軍）

▲若大陸主動開戰，最新民調指出77.6％民眾願為台而戰。（示意圖／中華民國陸軍）

政治中心／綜合報導

共機不斷擾台，不少國人憂慮恐爆發戰爭。根據最新民調顯示，若對岸主動攻打台灣，有77.6％民眾願意為台而戰，另外對於兩岸未來發展，90.4％的民眾選擇「和平相處」。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會24日發表「台海安全」民調。民調結果指出，若因為「台灣宣布獨立而引發台海戰爭」，有66％的受訪者表示願意為保衛台灣而戰，若情況假設為「中國主動出兵攻打台灣」，則願意為保衛台灣而戰的比例提升到77.6％。

對於兩岸未來的發展，民調指出，「您是否贊成兩岸人民多交流往來？」81.4％贊成兩岸人民多交流往來，13.2％不贊成；若要要選擇一個關鍵字「描述兩岸關係的願景」，有高達90.4％的受訪者選擇「和平相處」。

在兩岸政策的態度方面，民眾對民進黨政府兩岸政策的滿意度為48.7％，不滿意度為38.0％；56.5％受訪者認為應該要「維持現狀」23.8％認為應該「與中國大陸修復關係」，僅13.5％認同要「台灣獨立」。

而兩岸關係日漸緊張狀況下，應歸咎於誰？民調顯示，51.9％受訪者認為主要應歸咎「中國大陸的壓迫」，17.3％認為是「民進黨政府挑釁」，14.6％認為是「美國挑撥」。

另外，美國不斷對台軍售，把台灣打造成抗中的堡壘，若中美發生衝突影響台灣安全，民調顯示有58.7％2的受訪者表示願意和美國並肩作戰對抗中國大陸，24.6％的受訪者不願意；若兩岸爆發戰爭，55.1％的受訪者認為美國會出兵協防台灣，32.8％民眾表示不會。

針對民調結果，文化大學講座教授兼社科院院長趙建民表示憂心，因為現在的兩岸政策是糟糕的，但民眾支持，而中國大陸對台灣有野心，國人應該要有基本風險意識，但國人卻不覺得兩岸會開戰，民調中超過六成、七成願意台灣而戰的結果「肯定是假的」，可能是因為前面問了兩題美國會協防台灣而影響。

此份民調由山水民意研究股份有限公司執行，以含離島全台地區年滿20歲以上民眾為調查訪問對象，採用市內電話及手機電話的方式進行訪問，訪問期間為10月21日至10月22日；訪問共完成1076份有效樣本數，其中市內電話成功536份、手機電話完成540份。在95％的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

其他人也看了這些...

徐巧芯列嚴德發5矛盾：前言不對後語　真是莫名其妙
「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？　國防部給答案
嚴德發稱軍事訓練役延長「戰力下墜」　國防部：將影響志願役員額

更多熱門新聞...

嚴德發：總統若下戰爭動員令　第一時間作戰主力45萬人
空軍兩週再派373架次攔截共機　國防部：年底前恐將維持常態
美國對台軍售首度釋出「距外陸攻飛彈」　反制共軍防空火力網

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
高雄外海貨輪沉沒！　5船員獲救5失蹤
15歲少女失聯4天足跡曝光　手機訊號最後在這
泰王秘密送醫！外媒爆隨扈染疫　醫院急下封口令
快訊／台鐵死傷事故！嘉義=南靖「上下行列車延誤」
風田來台多年「不辦健保卡」　醫藥費貴到他驚呆了
啦啦隊女神「被逼素顏上節目」　無P真面目全場尷尬：完全不同人
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

跨年停辦標準反覆！局長劉奕霆負責？　柯文哲：不用啦

小內閣請辭第一人！客委會主委判刑下台　陳其邁：最高標準要求

傳江啟臣親征2022桃園市長　鄭運鵬：協助鄭文燦做好收尾

印媒專訪竟遭中關切　吳釗燮：台灣是世界上不容噤聲的力量

若大陸主動開戰　最新民調：77.6％民眾願為台而戰

駐美代表處1確診新冠肺炎　蕭美琴報平安公布採檢結果

江啟臣擬親征2022桃園市長　侯友宜：長期深耕地方是好事

國民黨新北黨部率藍14縣市掛巨型布條　訴求托嬰校園長照機構禁美豬

越南遭颱風重創　外交部捐助40萬美元協助重建

江永昌提案修法取消衛生棉等生理用品營業稅　立院順利一讀　

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

跨年停辦標準反覆！局長劉奕霆負責？　柯文哲：不用啦

小內閣請辭第一人！客委會主委判刑下台　陳其邁：最高標準要求

傳江啟臣親征2022桃園市長　鄭運鵬：協助鄭文燦做好收尾

印媒專訪竟遭中關切　吳釗燮：台灣是世界上不容噤聲的力量

若大陸主動開戰　最新民調：77.6％民眾願為台而戰

駐美代表處1確診新冠肺炎　蕭美琴報平安公布採檢結果

江啟臣擬親征2022桃園市長　侯友宜：長期深耕地方是好事

國民黨新北黨部率藍14縣市掛巨型布條　訴求托嬰校園長照機構禁美豬

越南遭颱風重創　外交部捐助40萬美元協助重建

江永昌提案修法取消衛生棉等生理用品營業稅　立院順利一讀　

深山特遣隊野嶺驚豔紫色花海　巧遇樸實客家精神「台灣馬藍」

KIMIKO「屏東教堂婚禮」倒數半個月！　搶先曝內容：老公一手策劃

民進黨台南市黨部開直播　「台南人來秀」大玩時事梗

台東青農魏瑞廷攜手X5基金會　為偏鄉孩童與弱勢家庭圓夢

在背上跳舞的金手指！醫師廖崇淵精準觸診　護東岸學童脊椎健康

玉木宏送便當「臉太殺」遭警方關切！《極道主夫》寫實好療癒

可承受149牛頓輾壓！2公分「惡魔鐵甲蟲」殼超硬...汽車也壓不死

宣傳板藍根抗疫...這公司市值飆升50億　鍾南山：我被斷章取義

涉助杯廠假帳短報3.5億　清心福全撇逃漏稅要司法還清白：被牽連

拜登：若當選總統「免費供應新冠疫苗」！　全美適用不設限

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

政治熱門新聞

詹江村不自殺了！稱被「屁股胎記裸照」威脅

「台中陽明山」大坑9號步道新裝亮相

扁：國民黨當年執意重啟核四是世紀大騙局

罷免一階通過！陳清茂酸高閔琳：人緣太好

2099億紓困3.0追加預算立院三讀拍板

11/3台灣最危險時刻　專家曝真相

高巿客委會主委　向陳其邁請辭

丁允恭：村長性侵新聞還比我小

立院通過紓困3.0　英：政府要當全民最強後盾　

曾言語性騷丁允恭女友　詹江村：妳要在這陪我們嗎？

國防部：4個月役男加入「城鎮戰鬥」課程

江啟臣擬親征2022桃園市　侯友宜：深耕地方是好事

江永昌提修法取消衛生棉等生理用品營業稅

美國對台軍售「這項武器」讓台灣人亢奮

更多熱門

相關新聞

「美日媒體唬弄兩岸真相？」　張競：美軍又搞情蒐資訊戰

「美日媒體唬弄兩岸真相？」　張競：美軍又搞情蒐資訊戰

美國太平洋空軍（PACAF）最新證實，美國一架RC-135W電子偵察機並沒有出現台灣北部上空，報導錯誤，這起消息再次掀起兩岸論戰。中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他直言表示，「外傳美機飛越台灣上空，根本是被美國與日本媒體唬弄，但就是沒人看出來這是美軍資訊戰在練兵與測試情蒐。」

最終辯論落幕！拜登民調領先10％

最終辯論落幕！拜登民調領先10％

11/3台灣最危險時刻　專家曝真相

11/3台灣最危險時刻　專家曝真相

藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法 人偶合一連呼吸都得契合

藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法 人偶合一連呼吸都得契合

海基會關懷陸配　赴新竹寶山交流

海基會關懷陸配　赴新竹寶山交流

關鍵字：

民調兩岸台海安全

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

JKF辣模青青再爆「只穿內衣待網美男友房間」！

七人座SUV銷售冠軍安全舒適好睡

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面