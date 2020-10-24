最終辯論落幕！平手不利川普連任　拜登民調穩定領先10％

▲川普在辯論後民調中落後拜登10%。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

美國總統大選最後一場辯論結束後，多家民調顯示，認為前副總統拜登表現較佳的比例較現任總統川普高逾10個百分點，與全國民調相近，關鍵搖擺州支持度也沒有太大變化。

兩人22日在田納西州納希維爾（Nashville）的辯論較3週前有秩序許多，川普鮮少插話，與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情處置、種族、能源等議題激烈交鋒，讓選民見到整場選戰少見的政策辯論。

川普緊咬拜登次子韓特（Hunter Biden）在中國政商關係複雜，拜登也不甘示弱，反咬川普在中資銀行有秘密帳戶。辯論後民調顯示，川普未明顯翻轉支持度落後的劣勢。

美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立研究公司SSRS電話調查，53%受訪者認為拜登辯論表現較佳，39%認為川普略勝一籌。根據英國線上民調業者「輿觀」（YouGov），54%認為拜登是最終回辯論贏家，認為川普勝出的比例為35%。

全美已有逾5000萬選民提前投票、超過4年前總數，川普全國支持度仍落後近10個百分點，再過11天就是大選投票日，力拚翻盤所剩時間愈來愈少。

紐約時報分析，辯論後民調與近期全美民調結果相仿，可解讀為川普與拜登在選前最後一場辯論戰成平手。

▲對川普來說最終回辯論平手不利爭取連任。（圖／路透）



但對川普來說，最終回辯論平手不利爭取連任。川普全美民調持續落後，在佛羅里達、賓夕法尼亞等關鍵搖擺州雖仍有機會奮力一搏，但時間所剩不多，川普改變選民態度的機會也愈來愈少。

4年前美國總統大選投票日倒數11天時，時任聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）通知國會，指調查希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）電郵爭議出現新事證。此事促使選情轉向，川普在最後一場辯論後拉近民調差距，最終入主白宮。

根據民調分析網站FiveThirtyEight，截至23日，拜登與川普全美民調平均支持度分別為52.1%、42.2%，相差9.9個百分點。

「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站綜合各家民調平均數據顯示，拜登在6大關鍵搖擺州全數領先，在佛羅里達、北卡羅來納都領先川普1.5個百分點，在亞利桑那、威斯康辛分別領先2.4、4.6個百分點，在賓州、密西根領先幅度達5.1、7.8個百分點。

共和黨策士倫茨（Frank Luntz）今天接受財經頻道CNBC訪問時說，川普藉最終回辯論爭取到一些游離選票，「小勝」拜登，但翻盤時間不夠是致命傷。拜登民調領先差距足以克服任何誤差，終將贏得選戰。

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